Segundo avião da BestFly realizou hoje os primeiros voos com perspetiva de aumentar ligações

6/02/2022 21:27 - Modificado em 6/02/2022 21:27



O segundo avião da companhia aérea angolana BestFly, já se encontra em Cabo Verde, desde a última sexta-feira, e efectuou este domingo, 06, os primeiros voos.

Em declarações à Agência de Notícias, o director-geral da empresa, Américo Borges explicou, que a nova aeronave ATR72-600 com capacidade para transportar 72 passageiros já dispõe de autorização para operar em Cabo Verde e irá realizar todos os voos agendados para este domingo.

O mesmo sustentou que agora com dois aviões já se tem uma frota e para já vai fazer os mesmos voos que os outros faziam, dividir os voos, será cumprido o programa que temos neste momento e depois conforme for a demanda e com a capacidade vamos ao encontro dos pedidos.

Assegurou que com esta nova aeronave vão tentar cobrir o plano de exploração comercial inter-ilhas, e acrescentou que neste momento a companhia está a negociar para adquirir mais dois “TwinOtter”, ou seja aviões de 19 lugares para aumentar essa capacidade.

“Aí sim teremos rotas para os destinos com menos frequências como o Maio e Fogo e aumentar frequências semanais sendo que temos muita procura”, referiu.

Segundo a mesma fonte, com o mesmo serviço de ligação inter-ilhas a companhia vai oferecer mais frequências com menor capacidade, daí os custos serão menores e sem grandes perdas.

Por outro lado, disse ainda que um dos “TwinOtter” poderá ser convertido em avião cargueiro e também para efectuar evacuações médicas, permitindo assim a companhia melhorar a sua oferta uma vez que quando fazem evacuações tem de desviar o avião para outro destino.