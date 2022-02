Futebol/São Vicente: Mindelense e Batuque tropeçam e deixam ao “rubro” o campeonato

6/02/2022 21:26 - Modificado em 6/02/2022 21:26

CS. Mindelense



Os líderes Mindelense e Batuque FC não conseguiram vencer nesta penúltima jornada da primeira volta do Campeonato Regional, tendo empatados com Derby e Falcões do Norte, respetivamente, deixando ao “rubro” o campeonato regional de futebol de São Vicente.

Em partidas da sexta jornada, a Académica do Mindelo foi a equipa que aproveitou o cômputo dos resultados para ficar próximo dos líderes. A “Micá” que jogou no sábado, 05, venceu a tangente a formação do Castilho por 1-0, com golo de Tchukim, num jogo em que a turma castilhiana desperdiçou uma grande penalidade no último lance do jogo, por intermédio de Podja.

Já neste domingo, 06, reservou o clássico eterno entre o Mindelense e o Derby, em que as duas equipas não saíram do nulo. Num jogo nem sempre muito bem disputado as oportunidades foram escassas, sendo que a mais flagrante pertenceu ao Mindelense, quando o avançado Toy de Salamansa atirou ao poste da baliza à guarda de Landirson.

Já no último jogo da jornada 6, o Batuque FC não conseguiu beneficiar dos resultados do Mindelense e do Derby para poder se isolar na liderança da prova, tendo cedido também um empate sem golos, ante a formação dos Falcões do Norte.

Resultados e quadro de jogos da 6ª. jornada:

Sábado, 05, Salamansa 2-1 Farense e Académica 1-0 Castilho.

Domingo, 06, Mindelense 0-0 Derby e Falcões 0-0 Batuque FC

Na classificação, disputadas as primeiras seis jornadas do Campeonato Regional, Mindelense e Batuque lideram com treze pontos, cada, Académica com 12 pontos, Derby tem 11 pontos, Falcões 7 pontos, Farense tem seis, Castilho soma quatro ponto, enquanto que o Salamansa soma três pontos.