Seleção de futebol de Cabo Verde disputará três jogos amigáveis em Março

6/02/2022 21:22 - Modificado em 6/02/2022 21:29



Depois do anúncio do jogo amigável com o Liechtenstein agendado para Março, a seleção nacional de futebol irá disputar ainda mais duas partidas com Guadalupe e São Marino.

De acordo com informações recolhidas, a seleção nacional vai ter três testes de carácter amigável no próximo mês de Março a serem disputados na França e na Espanha.

O primeiro confronto está agendado para 23 de Março frente ao Guadalupe, que será disputado na França, seguindo depois dois embates com Liechtenstein no dia 23 e San Marino no dia 28 de Março, que serão disputados na Espanha.

De salientar que todas essas seleções estão mais abaixo de Cabo Verde no ranking FIFA.

Será o primeiro encontro entre Cabo Verde, com estas seleções do Velho Continente que recentemente disputou a Copa da África das Nações, tendo sido eliminado nos oitavos-de-final pelo Senegal.

Segundo a mesma fonte, os jogos na Espanha vão ser disputados no complexo de futebol “Pinatar Arena”, perto da cidade de Múrcia, no sul da Espanha.