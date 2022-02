Marinha francesa ajuda na busca de embarcação com pescadores desaparecidos com uma aeronave

4/02/2022 22:14 - Modificado em 4/02/2022 22:14

Uma aeronave da marinha francesa está a auxiliar autoridades nacionais na busca da embarcação que desapareceu no dia 31 de Janeiro com três pescadores a bordo, na travessia da ilha de Santiago para Boa Vista.

De acordo com informações do Centro Conjunto de Busca e Salvamento IRCC, a aeronave francesa Falcon 50 reforçou a partir de hoje as buscas que estavam sendo feitas pela Guarda Costeira, Polícia Marítima, autoridades locais de Boa Vista e Maio e ainda outras embarcações que transitavam na área do desaparecimento.

A mesma fonte dá conta que a embarcação com nome “Patrícia”, desapareceu no dia 31 de Janeiro quando fazia a travessia Santiago – Boa Vista por volta das 12:47.

O centro de busca assegurou ter recolhido informações junto de familiares de que o barco de pesca terá perdido a sua propulsão, mas foi avistada por volta das 22:30 ao largo de Ponta Cais, na ilha do Maio, com destino à zona de Varandinha, na ilha da Boa Vista.