Covid-19: São Vicente tem mais do dobro de casos ativos do país

4/02/2022 22:13 - Modificado em 4/02/2022 22:14

Com 189 casos ativos de covid-19, a ilha de São Vicente tem neste momento quase o triplo de casos da doença, visto que as restantes ilhas têm no total 75 casos ativos.

Os dados disponibilizados hoje pelo Ministério da Saúde dão conta que nas últimas 24 horas foram diagnosticados mais 15 novos casos positivos da doença e 45 recuperados. A ilha de São Vicente teve a notificação de mais 5 novos casos. Seguem-se a Praia com 2 casos, Brava 3, São Filipe 2, Tarrafal de Santiago, Ribeira Grande de Santo Antão e Sal com um caso cada.

São Vicente é de longe a ilha mais afetada neste momento pela pandemia com um total de 189 casos ativos da doença, seguido do Sal com 29 casos ativos. Santiago com 14 casos ativos, sendo a Praia com 7, Tarrafal com 2, Santa Cruz 2, São Domingos, Santa Catarina e São Salvador do Mundo com um caso cada.

Santo Antão tem 12 casos ativos, das quais 6 no Porto Novo, 4 em Ribeira Grande e 2 no Paul. São Nicolau com 7 ativos, sendo 6 na Ribeira Brava e 1 no Tarrafal. A ilha do Fogo tem 6 ativos, das quais 5 em São Filipe e um em Santa Catarina. Brava também tem seis casos ativos. Já a ilha da Boa Vista tem apenas um caso ativo.

Nas últimas 24 horas mais 45 pessoas tiveram alta no país, passando a ter neste momento um total de 54.060 recuperados.

Com estes dados o país contabiliza 396 óbitos, 40 por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55.769 casos positivos acumulados.