ARC posiciona-se e diz muito preocupada as recentes polémicas a volta do jornalismo cabo-verdiano

4/02/2022 21:53 - Modificado em 4/02/2022 21:54

O conselho regulador da Autoridade Reguladora para a Comunicação Social (ARC), posicionou-se em um comunicado mostrando muita preocupação face à situação atual em que se encontra o jornalismo. Conforme a entidade, os recentes episódios constituem “indícios gravosos” que perigam o salutar ambiente de liberdade e do exercício do jornalismo.

“O coletivo do conselho regulador da ARC tem acompanhado com bastante preocupação a ocorrência de situações que denotam uma degradação do ambiente propício ao exercício do jornalismo”, lê-se no comunicado.

Para uma autoridade que tem a incumbência legal de garantir o direito à informação, proteger os direitos liberdades e garantias, incluindo a liberdade de imprensa, refere o documento, não pode deixar de ser motivo de preocupação que no espaço temporal de pouco mais de 6 meses tenham ocorridos vários episódios que frontalmente concorrem para a degradação do ambiente da liberdade de imprensa.

Segundo a ARC as situações denotam uma degradação do ambiente propício ao exercício do jornalismo e que estes episódios constituem indícios gravosos que perigam o salutar ambiente de liberdade e do exercício de um jornalismo cujos condicionalismos são os previstos na lei.

É neste sentido que a ARC repudia qualquer ação que possa concorrer para a perturbação do ambiente propício ao exercício da liberdade de imprensa e do direito de informar nos termos da lei.

“A ARC insta os órgãos de comunicação e jornalistas a serem fiéis, cumpridores da lei e dos preceitos éticos deontológicos que norteiam a prática jornalística designadamente em matéria de respeito pela dignidade da pessoa humana, pelos direitos liberdades e garantias pessoais, preservando o núcleo essencial dos direitos de personalidade e a presunção de inocência”, finaliza.

AC – estagiária