Movimentos cívicos de São Vicente consideram o ataque à comunicação social “um ataque grosseiro, um tiro no pé na democracia”

4/02/2022 12:26 - Modificado em 4/02/2022 12:26

Os movimentos cívicos de São Vicente (Movimento para o Desenvolvimento de São Vicente; Sokols 2017 e Movimento a Favor do Sossego), consideram que o ataque à comunicação social é um “ataque grosseiro, um tiro no pé na democracia”, e por outro lado, dizem, é uma oportunidade para colocar em cima da mesa vários problemas que a classe tem enfrentado.

Antónia Mosso do Movimento a Favor do Sossego que falava à imprensa no Mindelo, fazia-se acompanhar pelos representantes do Movimento para o Desenvolvimento de São Vicente e do Sokols 2017.

“Esse ataque que assistimos à comunicação social, que nós consideramos um ataque grosseiro, um tiro no pé na democracia, é uma oportunidade para colocarmos em cima da mesa vários problemas que comunicação social tem enfrentado e colocar o dedo na ferida”, destaca a ativista que diz continuar a defender, por exemplo, “a importância da lei da transparência na administração pública”, porque, sublinha, os jornalistas muitas vezes têm dificuldade em ter acesso a informação, ou então são “informações mastigada pela classe política”.

Antónia Mosso diz que uma comunicação social forte, que investiga, isenta e livre é o “pulmão por onde respira a democracia e a verdade”. “Ninguém nos pode vedar o acesso à verdade e ao conhecimento sob pena de vermos nossos direitos e liberdades asfixiados”, frisa.

É neste sentido que os movimentos cívicos reforçam a ideia de que Cabo Verde precisa assumir-se como um Estado Democrático e que a única forma de fazer isso é, segundo a ativista, “praticando os valores democráticos”.

Perante os recentes “atentados à liberdade de imprensa e de expressão”, os movimentos cívicos de São Vicente apelam aos órgãos de soberania e a toda a população que se mantenham atentos e acompanhem de forma ativa tudo o que se passa no país.

“Cabo Verde é de todos e não propriedade privada de alguns. Só uma comunicação social livre nos libertará da manipulação e da ignorância”, finaliza Antónia Mosso.

Refira-se que, a Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC) realiza esta sexta-feira uma manifestação pacífica, à frente da Procuradoria-Geral da República, na cidade da Praia, contra ataques a jornalistas e à liberdade de imprensa em Cabo Verde.

AC – estagiária