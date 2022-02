Jovem morto a facada durante uma briga na zona de Campim

Kevin Barbosa, 28 anos, faleceu na sequência de um golpe fatal após ter sido esfaqueado no peito durante uma briga, com outro jovem na localidade de Campim. O outro jovem, conforme informações, continua internado no Hospital Baptista de Sousa com cortes na cabeça.

O Comandante Regional da Polícia Nacional, João Santos, explicou que a PN foi accionada pelas às 22h20, contudo quando chegaram ao local, os jovens já tinham sido levados para o hospital, após terem-se agredido mutuamente.

Entretanto, diz, a Polícia Judiciária já está no terreno a investigar esta briga, com desfecho tão violento.

Kevin Barbosa era natural da ilha de São Vicente, mas cresceu na Ribeira das Patas em Santo Antão.

O funeral do jovem será realizado esta sexta-feira, no Mindelo.

Notícias do Norte/MI