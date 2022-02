Liberdade de imprensa/Jornalistas: Secretário de Estado diz que o governo não influenciou o trabalho dos tribunais

4/02/2022 00:24 - Modificado em 4/02/2022 00:24

O Secretário de Estado e Adjunto do primeiro-Ministro, Lourenço Lopes deixa claro que o governo não influenciou o trabalho dos tribunais, defendendo a independência dos mesmos e dos jornalistas e que a vontade do governo é que casos do tipo não aconteçam, mas que são “autênticos testes a democracia cabo-verdiana”.

Conforme a rádio estatal, Lourenço Lopes reagiu esta quinta-feira à situação que envolve jornalistas e os respetivos órgãos de comunicação social e o poder judicial, aquando de uma visita efetuada à ilha do Fogo.

O secretário de estado deixou claro que “a vontade do governo é que casos do tipo não aconteçam, mas que são autênticos testes a democracia cabo-verdiana”, e que no entanto, “o governo não influenciou o trabalho dos tribunais”, defende a sua “independência” assim como a dos jornalistas e dos profissionais da comunicação social.

“Hoje podemos dizer que Cabo Verde é o país mais livre de África, um dos mais livres do mundo e se a nossa democracia é reconhecida em África e no mundo esse reconhecimento de Cabo Verde pela comunidade internacional deve-se em larga medida pelos ganhos que temos conseguido em matéria de justiça e em matéria de liberdade de imprensa”, reconhece este governante.

Lopes sublinha que para o governo é importante que haja bom senso e que a resolução desses casos seja feita com justiça.

Para este governante, a independência da justiça e a liberdade de imprensa tem sido em Cabo Verde “elementos fundantes e estruturantes” do nosso sistema democrático.

Lourenço Lopes diz que, o governo já deu provas de independência dos órgãos de comunicação social público e privados, porém reconhece que “há necessidade de alguma harmonização de um conjunto de legislação relativa à comunicação social que deve ter a humildade de a reajustar para que o sistema possa funcionar cada vez melhor”.

Em declarações aos jornalistas, esta quinta-feira na Cidade da Praia, o Presidente da República, José Maria Neves, pediu serenidade, tranquilidade e bom senso aos jornalistas e ao Ministério Público, lembrando também que a lei protege os jornalistas e órgãos por eventual violação do segredo de justiça, a não ser que sejam parte.

Amanhã, sexta-feira à tarde, os jornalistas na cidade da Praia fazem uma manifestação pacífica reclamando aquilo que dizem ser um atentado contra a liberdade de imprensa no país.

A manifestação pacífica é extensiva aos jornalistas e amigos dos jornalistas, no sentido de se mobilizarem para acompanharem na sexta-feira o jornalista do jornal A Nação Daniel Almeida que, juntamente com este semanário, foi constituído arguido pelo Ministério Público, tendo sido convocado a comparecer na Procuradoria-geral da República para ser ouvido.

AC