Transcor SV denúncia autocarros vandalizados na linha 5 no trajecto Passarão/Chã de Marinha

4/02/2022 00:15 - Modificado em 4/02/2022 00:15

A empresa de transporte público, Transcor denuncia vandalismo de autocarros na linha 5, que liga o centro da cidade à Zona de Craquinha, no trajecto Passarão/Chã de Marinha

. A informação foi avançada por um funcionário e confirmada pela empresa que coloca a possibilidade de suspender o serviço na linha que serve essas localidades, a partir das 9 da noite.

As viaturas foram vandalizadas com apedrejamento, desde do dia 11, no trajecto Passarão/Chã de Marinha, com vidros quebrados, o que coloca em causa os condutores e os passageiros. “As pedras podem atingir as pessoas dentro da viatura”, aponta Luís Gonzaga, que diz ainda que por ser de noite, os condutores não conseguem identificar os “vândalos”. Só ouvem o estrondo”.

A Transcor cansada dessa situação pede a sensibilização da população desse Bairro que ajude a identificar os delinquentes a fim de pôr cobro ao mesmo, ameaçando suspender essa linha as 9 horas da noite caso continue.

“Se continuar assim vamos trabalhar até as 21 horas. Temos um autocarro que faz a linha 8 até meia-noite e se continuarmos com essa insegurança suspendemos o serviço na zona”.

O caso, garantiu a empresa já está sob alçada das autoridades policiais.