Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 dão o pontapé de saída esta sexta-feira mas sem público

3/02/2022 23:54 - Modificado em 3/02/2022 23:54

Os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 arrancam oficialmente esta sexta-feira, com milhares de atletas de todo o mundo reunidos na China para o primeiro evento multidesportivo internacional a ser realizado desde o início da pandemia de covid-19, mas que no entanto, somente grupos específicos de espectadores na competição estão autorizados a estar nos recintos.

Segundo a agência Xinhua, estarão na abertura do Beijing 2022 líderes mundiais de dezenas de países, incluindo o presidente russo Vladimir Putin e chefes de organizações internacionais como o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

O presidente chinês, Xi Jinping, disse que a China está pronta para realizar Jogos “simples, seguros e esplêndidos”, durante um encontro com Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI).

De acordo com a mesma fonte, Xi foi o maior impulsionador das olimpíadas de inverno da China depois que Beijing venceu a candidatura para sediar os jogos.

“A visão do Presidente chinês de acolher os jogos vai além do desporto. Com o cenário maior em mente, ele projectou Beijing 2022 para envolver milhões de pessoas em jogos de inverno em conjunto com o compromisso do país de construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade”, acrescenta a mesma fonte.

A agência de notícias chinesa escreve ainda que ao sediar o evento, a China está a transmitir uma mensagem de solidariedade, exortando a humanidade a permanecer unida diante dos desafios globais, incluindo a “furiosa” pandemia de covid-19.

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 começam nesta sexta-feira, 4 de fevereiro de, e terminam no domingo, 20 de fevereiro. Por outro lado, os Jogos Paraolímpicos de Inverno de 2022, seguirão logo após, em 4 de março, e terminarão em 13 de março.

Conforme o Comité Olímpico Internacional só vão ser autorizados grupos específicos de espectadores na competição, cancelando a venda ao público de bilhetes devido à atual situação pandémica de covid-19.