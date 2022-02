São Vicente: Estivadores eventuais do Porto Grande dizem continuar a trabalhar sem seguro e apelam pela resolução do problema

Os estivadores eventuais do Porto Grande, São Vicente, continuam revoltados com o corte do seguro do Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, efetuado em finais de 2019, mas que até hoje continuam a trabalhar sem esta regalia que, consequentemente, são obrigados a cobrir as despesas em caso de acidente de trabalho.

Hélder Soares e Jeremias de Pina em declarações ao NN em nome de todos os colegas, afirmaram que em finais de 2019, sem aviso prévio da ENAPOR, foi feito o corte do seguro do INPS a todos os estivadores eventuais.

“Os descontos eram feitos no tempo em que havia mais trabalho e estávamos inscritos no INPS. Em finais de 2019 para 2020, passamos a trabalhar sem seguro. Em caso de um eventual acidente de trabalho nós é que responsabilizamos pelos custos”, explica Jeremias de Pina que se mostra indignado com a situação, e segundo o mesmo, o trabalho de estiva acarreta muitos perigos.

Este estivador eventual adianta ainda que o caso do corte do seguro foi levado ao tribunal e com ajuda de um advogado tentam resolver o problema é que desde daquela data continuam em modo de espera.

No entanto, em 2021, aquando das campanhas para as legislativas, Jeremias de Pina lembra que na altura os estivadores eventuais reuniram-se com políticos, nomeadamente com o presidente da UCID, António Monteiro, e com Josina Freitas do PAICV que prometeram ajudar a resolver o problema. “Em relação a ENAPOR ainda estamos à espera de alguma informação”, acrescenta Hélder Soares.

Soares relembra que, antigamente os pagamentos eram feitos todas as semanas, depois passou a ser feito a cada 15 dias e agora acontece a 5 de cada mês. “Ganhamos consoante o número de dias que trabalhamos e estamos todos os dias no cais, mas os efetivos vêm cá só quando são chamados”, reforça este estivador que acrescenta que o trabalho na estiva é feito “quando houver tarefas e se sobejar algo para nós”.

“Nós corremos os mesmos riscos que os estivadores efetivos. Passamos por muitos abusos, rejeições e preconceitos, entre outras situações desconfortáveis”, expressa um outro estivador que não quis se identificar, que realçou ainda que se não houvesse estivadores eventuais as atividades no Porto Grande não seriam possíveis, já que, indica, os estivadores efetivos são insuficientes para dar conta de todo o trabalho.

Este estivador que prefere não se identificar conta que trabalha no caís desde 2001, e que os descontos feitos antes do corte do seguro do INPS não o beneficia em nada.

Conforme os entrevistados, há vários pais de famílias que há muitos anos trabalham na condição de estivador eventual e que estão sem previsão de serem inseridos como efetivos na ENAPOR.

Na próxima edição prometemos trazer um parecer da ENAPOR sobre esta reivindicação dos Estivadores eventuais.

