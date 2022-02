Câmara Municipal de São Vicente forma jovens em turismo comunitário

3/02/2022 23:25 - Modificado em 3/02/2022 23:25

Câmara Municipal de São Vicente realiza, a partir do dia 14 deste mês, uma formação em turismo comunitário através do projecto “Comunidades de valor – Economia criativa como agregadora de valor nas comunidades”, englobando três zonas da ilha.

A acção formativa, que deverá acontecer de 14 a 25 de Fevereiro, insere-se no projecto “Comunidades de valor – Economia criativa como agregadora de valor nas comunidades”, que a câmara municipal desenvolve em parceria com as associações de Salamansa, São Pedro e Ribeira Bote.

Conforme informações da edilidade, citada pela agencia de noticias nacional, a formação é direccionada a guias turísticos, líderes comunitários, activistas socio-culturais e outros profissionais das referidas comunidades que possuem uma outra ocupação, mas com formação em turismo, desenvolvimento comunitário ou áreas afins, que poderão ter outras ferramentas para desenvolver as suas localidades.

As inscrições para o curso estão abertas até esta segunda-feira, 07, e, segundo informações da página de Facebook da câmara municipal, obedece a um processo de selecção dos candidatos.

O projecto “Comunidades de valor – Economia criativa como agregadora de valor nas comunidades” está a ser desenvolvido pela Câmara Municipal de São Vicente nessas três comunidades desde Fevereiro de 2021.

É financiado pela Cooperação Luxemburguesa e implementado através do Fundo de Descentralização.

O mesmo projecto também formou, agora em 2022, 18 jovens em habilidades de negócio.