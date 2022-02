Covid-19: Aumenta para quatro os concelhos sem casos ativos, num dia com mais 15 novos casos

3/02/2022 23:45 - Modificado em 3/02/2022 23:46

A laboratory technician works on COVID 19 samples, on October 12, 2020 in VetAgro Sup National Veterinary National School in Marcy l’Etoile. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Cabo Verde registou esta quinta-feira, 03, um total de 15 novas infecções pelo Sars-Cov-2, distribuídos dez. neste momento quatro estão livres do vírus, ou seja, não têm nenhum caso ativo da doença. Também não houve nenhum óbito por causa da Covid-19 e um total de 40 doentes em isolamento tiveram alta.

Conforme informações do Ministério da Saúde, os concelhos de Ribeira Grande de Santiago, São Miguel, São Lourenço dos Órgãos e Mosteiros estão sem casos ativos da doença.

No entanto, nas últimas 24 horas houve o registo de mais 15 novos casos, com a Praia a concentrar o maior número de casos, com 5 positivos, seguido de São Vicente com 2, Santa Catarina de Santiago, Tarrafal de Santiago, Santa Cruz, São Filipe, Brava, Ribeira Grande de Santo Antão, Ribeira Brava e Tarrafal de São Nicolau diagnosticaram um caso cada.

O documento revela ainda que 40 doentes que estavam em isolamento por causa do vírus tiveram alta.

Com esta atualização, o país passa a contar com 294 casos activos da doença. Destes, 191 em São Vicente, 16 na Praia e 30 no Sal. Todos os restantes municípios têm menos de uma dezena de pessoas infectada com o vírus.

Um total de 54.015 pacientes foram considerados recuperados pelas autoridades sanitárias, 396 morreram de Covid-19, 40 por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55754 casos positivos acumulados.