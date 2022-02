Futebol/São Vicente: Penúltima jornada da 1ª volta reserva jogo grande entre Mindelense e Derby com Batuque e Académica a espreita

3/02/2022 23:12 - Modificado em 3/02/2022 23:13

A sexta e penúltima jornada da primeira volta do campeonato da 1ª divisão de São Vicente é marcada pela partida Mindelense-Derby, que põe frente-a-frente um dos primeiros classificados e o terceiro classificado, jogo marcado para domingo, 06 de Fevereiro.

À partida para a ronda deste fim-de-semana, no topo da tabela classificativa estão o Batuque e Mindelense que lideram a classificação, com 12 pontos, seguidos de Derby com 10 pontos e Académica com 9 pontos.

O jogo grande da jornada marca o duelo histórico entre Leões da Rua de Praia e Dragões da Praça Estrela, dois eternos rivais, que vem de resultados diferentes na jornada 5. A turma orientada por Rui Alberto Leite saiu derrotado do confronto com o Farense por 0-2, naquele que foi a primeira derrota da época.

Já os comandados de Lizy, que estão em recuperação na tabela classificativa, venceram o Batuque por 2-1, significando também a primeira derrota da turma de Alto Miramar.

Quem estará a espreita no que dará este duelo entre Leões e Dragões será o Batuque FC (12 pontos) e Académica do Mindelo (9 pontos). No entanto, estas duas equipas terão que ultrapassar os adversários desta jornada, neste caso o Falcões e Castilho, respetivamente.

A sexta jornada, principia no sábado, 05 de fevereiro, quando subirem ao relvado do Estádio Adérito Sena, às 14:00, as formações do Salamansa que ainda não pontuou, e do Farense, com apenas seis pontos.

No sábado ainda, o segundo jogo (16:00) será disputado pelas formações da Académica do Mindelo (9 pontos) e Castilho (4 pontos).

No domingo, logo após o Mindelense-Derby, o calendário reserva o jogo Falcões do Norte (6 pontos) e o Batuque FC (12 pontos).

Quadro dos jogos da 6ª e penúltima jornada do campeonato de futebol de São Vicente da 1ª divisão:

Salamansa-Farense (14:00) e Académica-Castilho (16:00), no sábado, 05, e Mindelense-Derby (14:00) e Falcões-Batuque FC (16:00), no domingo, 06.

Na classificação, disputadas as primeiras cinco jornadas do Campeonato Regional, Mindelense e Batuque lideram com doze pontos, cada, Derby tem 10 pontos, Académica com 9 pontos, Falcões e Farense tem seis cada, Castilho soma quatro ponto, enquanto que o Salamansa ainda não pontuou.