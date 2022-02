São Vicente: Avião chega com sessenta passageiros no Voo da TACV Cabo Verde

3/02/2022 23:05 - Modificado em 3/02/2022 23:05

O voo de retoma da TACV Cabo Verde Airlines na rota Lisboa/Mindelo aterrou cerca de 10 minutos antes do previsto, no aeroporto Cesária Évora, trazendo 60 passageiros, representando uma taxa de ocupação de 40 por cento.

Para a presidente do conselho de administração da TACV Cabo Verde Airlines, Sara Pires, trata-se de uma taxa de ocupação “normal”, tendo em conta que é o primeiro voo.

“Não é uma taxa satisfatória, mas a partir do primeiro voo, acreditamos que o número de passageiros vai aumentando. Assim aconteceu com o voo da Praia”, disse a responsável, indicando que o voo de Praia/Lisboa já acontece com 120 a 130 passageiros.

A aeronave vai pernoitar no aeroporto Cesária Évora e deverá regressar esta sexta-feira, 04, a Portugal num voo com partida às 09:10 da manhã e com 75 passageiros, cerca de 45 por cento de ocupação.

Sara Pires declara-se confiante na melhoria, mas chama a atenção para as dificuldades que as pessoas têm no acesso ao visto, já que a representação do Centro Comum de Visto de São Vicente foi encerrada.

“Essa é uma queixa que os operadores têm apresentado, porque agora as pessoas para terem acesso ao visto têm de deslocar-se à cidade da Praia. Portanto é um dos constrangimentos que poderá estar a limitar as viagens. Mas acreditamos que já na próxima semana teremos mais passageiros”, declarou.

A TACV cancelou as suas ligações directas para São Vicente em Setembro de 2017, no âmbito da reestruturação da companhia, que seria privatizada, e com a implementação da base de operações na ilha do Sal para os voos internacionais.

Com a retirada da Cabo Verde Airlines, a transportadora aérea portuguesa TAP era a única companhia que fazia voos internacionais regulares a partir de São Vicente para a Europa, e o alto valor dos preços das passagens foi alvo de críticas por parte dos passageiros.

Entretanto, este voo de retoma chega a São Vicente um mês após a Cabo Verde Airlines ter reiniciado a ligação Lisboa-Praia, inserido no plano de retoma que, de acordo com a companhia, irá introduzir mais voos gradualmente com base na evolução da pandemia da covid-19 e a recuperação dos mercados emissores.

O plano de retoma e estabilização da CVA para o período 2022/23 foi aprovado por unanimidade na recente Assembleia-geral de accionistas e prevê voos para Boston (Estados Unidos da América), Paris (França) e Brasil, e a aquisição de três aviões em regime de leasing operacional, até 2023.

inforpress