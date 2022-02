PM: “Temos a ambição de ser um Hub turístico, cultural, aéreo, marítimo, digital e financeiro em África e de África para o resto do mundo”

3/02/2022 22:56 - Modificado em 3/02/2022 22:56

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, garantiu hoje durante a abertura do “Cabo Verde National Day” na Expo2020 Dubai, que o país tem a ambição de ser um Hub turístico, cultural, aéreo, marítimo, digital e financeiro em África e de África para o resto do mundo.

Ulisses Correia e Silva, que lidera a comitiva cabo-verdiana nos Emirados Árabes Unidos, vincou que celebrar o dia de Cabo Verde na EXPO Dubai 2020, é o “momento alto da nossa participação neste evento mundial muito importante que une nações irmanadas pela paz e pelo progresso”.

“Temos a ambição de ser um Hub turístico, cultural, aéreo, marítimo, digital e financeiro em África e de África para o Resto do Mundo” vaticinou.

Somos um país onde pessoas de qualquer parte do mundo se sentem bem. Estamos a trabalhar para transformar esse sentimento em valor economico num país estável, seguro e confiável.

“É para nos apresentarmos assim como somos, com a nossa identidade, cultura e ambição de desenvolvimento que estamos aqui nesta marcante EXPO DUBAI 2020”.

Neste sentido, afirmou que Cabo Verde é um pequeno estado insular em desenvolvimento, uma nação com cinco seculos e meio de história, “com uma vasta diáspora nos EUA, na Europa e em áfrica, resiliente e que quer atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável”.

“Somos uma democracia constitucional liberal, um povo cosmopolita e uma economia aberta ao mundo. Um país com baixos riscos políticos, reputacional e securitários. Queremos reforçar o dialogo politico e diplomático e económicas com os Emirados Árabes Unidos” sustentou.

Na mesma linha, o PM, enfatixou que Cabo Verde faz parte da CEDEAO, um mercado de mais de 300 milhões de pessoas, faz parte da CPLP, tem uma “parceria especial com a União Europeia, relações especiais seculares com os EUA e quer fazer-se conhecer no Médio Oriente e atrair investimentos e turismo”.

“Em nome do Governo e do povo de Cabo Verde, agradeço a oportunidade de o meu país estar presente na EXPO e de partilhar com o mundo, a partir de Dubai, o conhecimento da economia, das oportunidades de investimento e da cultura de Cabo Verde”, agradeceu o PM, que aproveitou ainda para agradecer o “empenho e a dedicação”da comissária da EXPO Ana Barber e sua equipa.