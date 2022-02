Palácio do Povo recebe obras para acolher actividades do Presidente da República

2/02/2022 22:44 - Modificado em 2/02/2022 22:44

O Palácio do Povo, que se localiza na Rua de Lisboa, em São Vicente, encontra-se em obras de melhorias para receber as actividades descentralizadas do Presidente da República na ilha.

De recordar que em Novembro, o Presidente da República manifestou durante uma visita de cortesia à Câmara Municipal de São Vicente a intenção de descentralizar as actividades da Presidência da República para o Palácio do Povo, criando um “gabinete funcional” para que ele esteja presente na ilha.

José Maria Neves considerou naquela ocasião que São Vicente poderá ser um palco para as reuniões do Conselho da República, “que devem ser realizadas mais periodicamente”, reuniões do Conselho Superior da Defesa Nacional, para receber as cartas credenciais, as autoridades locais e a sociedade civil, entre outras acções.

Esta ideia referiu, enquadra-se na iniciativa “Presidência na Ilha”, em que a cada semana estará numa das ilhas do País, numa “espécie de presidência aberta”.

Em 2015, o então Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, “ofereceu” o Palácio do Povo a São Vicente para “servir espaço de cultura da ilha, sob os auspícios da Câmara Municipal”.

Actualmente, o Palácio do Povo acolhe a mostra sobre os objectos de Cesária Évora e a exposição “Akuaba- África Cabo Verde- Raízes”, de Carlos Morbey Silva.

inforpress