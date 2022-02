Governo não recua no imposto de 200 mil escudos sobre viaturas importadas

2/02/2022 22:30 - Modificado em 2/02/2022 22:30

As viaturas importadas com 0 a 4 anos vão mesmo passar a pagar o Imposto de Consumo Especial (ICE), uma taxa de 200 contos, correspondente a cerca de 12% a 15% sobre o valor declarado, mas excluiu os processos iniciados em 2021.

Ou seja, as compras feitas até 31 de dezembro de 2021, tendo em conta que a lei do Orçamento do Estado só entrou em vigor a 01 de janeiro de 2022, não estão sujeitas ao referido imposto.

Em conferência de imprensa realizada hoje na Praia, o secretário de Estado das Finanças, Alcindo Mota, diz-se tratar de uma medida que consta da lei do Orçamento do Estado de 2022, que já entrou em vigor.

Contudo, anunciou que será feito um “aditamento ao decreto-lei de execução orçamental” para regulamentar as importações de viaturas de zero até quatro anos – mantendo-se de fora as viaturas elétricas -, bem como compras feitas até 31 de dezembro de 2021, tendo em conta que a lei do Orçamento do Estado só entrou em vigor a 01 de janeiro de 2022.

“Permitindo que essas situações de importação, de compra ou de encomendas até 31 de dezembro de 2021 não tenham a incidência desta taxa”, disse.

A introdução da taxa específica sobre as viaturas com 0 a 4 anos, já que não tinham tributação, e por outro lado foi reforçada a isenção de tributação, sobretudo, as viaturas elétricas a nível do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA), Imposto de Consumo Especial (ICE) e direito de importação.

Neste sentido as viaturas que movem a combustíveis fósseis passam a pagar uma taxa específica de 200 contos, que é o ICE, o que corresponde uma média de 12% a 15% sobre o valor da aquisição do carro.

A medida não se aplica, entre outras situações, à importação de viaturas de transporte de passageiros, como táxis ou autocarros, e está prevista na Lei do Orçamento do Estado para 2022, aprovada no parlamento e promulgada pelo Presidente da República, mas tem sido fortemente criticada nas últimas semanas.

“O que estamos a fazer na verdade é, em sede do decreto-lei de execução orçamental, regulamentar de modo a que acomodemos uma expectativa legítima de situações que ocorreram antes da entrada da lei. Há processos de compra que já estavam em curso, há planos de negócios dos operadores, há processos de desembaraço aduaneiro que também estavam em curso e que se aplicados nos exatos termos como está na lei [do Orçamento do Estado para 2022] seriam passíveis dessa tributação”, afirmou na conferência de imprensa o secretário de Estado.

“É a lei do Orçamento, e a lei é um diploma aprovado em casa parlamentar. O que o Governo está a fazer é utilizar todos os instrumentos legais por forma a acomodar uma série de situações que foram resultantes das interações e da abertura que o Governo sempre demonstrou dessa interação com os operadores económicos”, concluiu Alcindo Mota.