MCIC lança edital para incentivar à Criação Artística Nacional para 2022

2/02/2022 22:20 - Modificado em 2/02/2022 22:22

© iStock

O Edital de fomento à Criação Artística Nacional para o ano económico de 2022, visa incentivar e financiar projetos culturais vindos da sociedade civil artística e criadora residente em Cabo Verde, em que os projetos culturais selecionados recebem do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), o valor de 100 mil escudos.

Em comunicado, o MCIC, através da Direção-Geral das Artes e das Indústrias Criativas (DGAIC), abre para o ano económico 2022 o Edital Fomento à Criação Artística Nacional, que está enquadrado no Programa do Governo da X Legislatura, constitui objeto do presente edital a seleção de projetos culturais aptos a receberem do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas apoio financeiro no valor máximo de 100.000$00 (cem mil escudos cabo-verdianos) e/ou parcerias institucionais (disponibilização gratuita de espaços culturais sob a tutela do MCIC).

“O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas tem por objetivo divulgar e promover a cultura cabo-verdiana, apoiando projetos com padrão de qualidade, criatividade e sustentabilidade, de forma a gerar novos empregos, novas oportunidades e novas receitas para artistas e criadores cabo-verdianos”.

Segundo a mesma fonte, este edital para o financiamento de projecto foi lançado em 2016. Para o ano de 2021, devido à rectificação do Orçamento do Estado, medida do Governo para fazer face à pandemia da COVID-19, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas abriu o este edital, reduzindo o valor de financiamento individual, aumentando o número de projectos financiados.

Desde o primeiro lançamento deste financiamento, 2017 a 2021, já foram contemplados 252 projectos