Tribunal da Relação do Barlavento retoma na próxima terça-feira ACP requerida por Amadeu Oliveira

2/02/2022 22:21 - Modificado em 2/02/2022 22:21

Depois de ser retomado e suspendido nesta quinta-feira, 02, a audição do arguido Amadeu Oliveira, será retomada na próxima terça feira, 08 de Fevereiro, em sede de Audiência Contraditória Preliminar (ACP), pelo Tribunal da Relação do Barlavento (TRB).

A informação foi avançada a imprensa pelo juiz Rui Araújo, que assegurou que Amadeu Oliveira está tranquilo e bem e que na próxima terça-feira, após um intervalo de alguns dias para se poder alguns estudos no processoserá retomada a ACP.

O mesmo sustentou que ACP não é pública pelo que não poderá ser acompanhado por terceiros.

Já a advogada Zuleica Cruz aclarou que não poderá avançar informações sobre o processo em si, mas frisou que ninguém estando preso por mais seis meses, está bem a cem por cento, e que Amadeu Oliveira é uma “pessoa bastante forte” e “espirito de resistência”.

“Então ele continua nesta luta em busca da justiça e da descoberta da verdade material” frisou.

Na semana passada, a audição também foi suspensa, dois dias após o seu arranque, para que, revelou fonte do Tribunal da Relação do Barlavento, a defesa e o tribunal analisassem documentos solicitados à imprensa, entre os quais peças jornalísticas e arquivos sonoros, sobre o caso.

O advogado e deputado Amadeu Oliveira foi detido no dia 18 de Julho no Aeroporto Internacional Cesária Évora, pela Polícia Nacional (PN), em cumprimento a um mandado de detenção emitido pela Procuradoria do Círculo do Barlavento, informação, à época, avançada, em comunicado, pelo Comando Regional da PN em São Vicente, detalhando que a detenção aconteceu por volta das 17:36 daquele dia.

Antes, o advogado tinha sido ouvido e “libertado” na Cidade da Praia, na Esquadra de Investigação Anti-Crime, mas após a detenção em São Vicente foi apresentado às instâncias judiciais nas primeiras horas de segunda-feira, 19 de Julho de 2021, para o primeiro interrogatório, tendo-lhe sido decretado prisão preventiva como medida de coacção pessoal.

A Comissão Permanente da Assembleia Nacional decidiu no dia 12 de Julho do ano passado, por unanimidade, autorizar a detenção do deputado Amadeu Oliveira para ser ouvido no caso em que este terá alegadamente auxiliado a saída do País de Arlindo Teixeira, detido em prisão domiciliária.

No dia 24 de Janeiro, a Comissão Especializada dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado da Assembleia Nacional, a primeira Comissão, negou emitir parecer favorável à revogação da resolução nº 3/X/2021 da Comissão Permanente que autoriza a detenção do deputado Amadeu Oliveira, apresentada pelos deputados da UCID.

Entretanto, o presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, garantiu que a situação do deputado Amadeu Oliveira vai ser discutida no plenário, durante a Conferência de Representantes, nesta quarta-feira, no sentido de fazer com que o assunto seja um dos pontos da primeira sessão plenária de Fevereiro.