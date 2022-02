Leo Rocha vai representar Cabo Verde no TMC Internacional em Holanda

2/02/2022 22:09 - Modificado em 2/02/2022 22:24

Leo Rocha, jovem natural de Porto Novo, Santo Antão, vencedor do Todo Mundo Canta nacional, vai representar o país na primeira edição do Todo Mundo Canta Internacional, que será realizado a 18 de Junho em Roterdão, Holanda.

De acordo com a organização a primeira edição do concurso musical TMC Internacional acontece no dia 18 de Junho de 2022 na sala de espetáculo De Doelen, em Roterdão, Holanda, sob o lema “Cabo Verde num sô voz”.

Cabo Verde vai ser representado pelo vencedor do TMC Nacional, Leo Rocha, que no passado dia 04 de Dezembro, venceu a 8.ª edição do concurso Todo Mundo Canta nacional, disputado por 11 concorrentes, no Auditório Nacional, na Cidade da Praia.

O vencedor, cativou o jurado ao interpretar uma Morna, Cola SonJon, da sua originalidade, e a sua forma de encarar a música e a cultura da sua terra.

Todo Mundo Canta nacional é um projeto musical que promove a música tradicional Cabo-verdiana, promovendo jovens talentos da música nacional.