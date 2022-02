Futebol: Liechtenstein anuncia jogo amigável com Cabo Verde para Março

2/02/2022 22:00 - Modificado em 2/02/2022 22:01

A Associação de Futebol do Liechtenstein, anunciou que tem agendado para 25 de Março em Espanha, um jogo amigável com a seleção cabo-verdiana de futebol.

A informação foi avançada no site oficial da Associação de Futebol do Liechtenstein, que informou ainda que adianta ainda que quatro dias depois, do 29 de Março, Liechtenstein vai defrontar as Ilhas Faroé.

Estes jogos de acordo com a mesma fonte servirão de preparação daquele país para a terceira edição da UEFA Nations League, que começa em Junho.

Será o primeiro encontro entre Cabo Verde, que recentemente disputou a Copa da África das Nações, tendo sido eliminado nos oitavos-de-final pelo Senegal, com Liechtenstein, treinado por Martin Stocklasa.

Segundo a mesma fonte, o jogo vai ser no complexo de futebol “Pinatar Arena”, perto da cidade de Múrcia, no sul da Espanha.