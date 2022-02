Cabo Verde Triangle Trail lança etapas para este ano em seis ilhas

2/02/2022 21:56 - Modificado em 2/02/2022 22:07

O Cabo Verde TriangleTrail já fez o lançamento das etapas para este ano 2022, com a realização de cinco circuitos, que arrancam em Abril e estendem-se até o mês de Dezembro.

O programa deste ano inclui eventos de trailrunning, nomeadamente, o São Nicolau Trail (SNT), o Maio OceanTrail (MOT), o Santiago Ultra Trail (SUT), o Santo Antão TriangleTrail (SATT) e o Fogo VulcanTrail (FVT).

De acordo com a organização esta prova também irá ter iniciativas de cariz Económico, Social, Cultural e de Capacitação, nomeadamente, Festivais Gastronómicos, Feiras, Seminários, uma Gala e uma Pós-Graduação em Desporto de Montanha.

A primeira prova, cujas inscrições arrancaram nesta quarta-feira, 02, vai ser realizada nos dias 9 e 10 de Abril, na ilha do Fogo, designado de Fogo VulcanTrail (FVT), tendo como ponto principal o vulcão.

Seguem-se depois o São Nicolau Trail (4 e 5 de Junho), Maio OceanTrail(13 e 14 de Agosto), Santiago Ultra Trail (22 e 23 de Outubro) e por fim o Santo Antão TriangleTriangleTrail (9, 10 e 11 de Dezembro).

O Cabo Verde TriangleTrail é um produto desportivo e turístico, em forma de Circuito de TrailRun , composto por etapas realizadas e desenvolvido pela ” In Totum “ em parceria com o Ministério do Desporto e as Câmaras Municipais, dessas regiões desportivas.

O CVTS é destinado a toda população cabo-verdiana, atletas, empresários, gestores desportivos, estudantes, crianças, jovens e adultos, assim como, a cidadãos estrangeiros, amantes da natureza e das modalidades de Trekking, Trail e Ultra Trail.