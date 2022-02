São Vicente recebe esta quinta-feira o primeiro voo que marca a retoma dos TACV

2/02/2022 21:53 - Modificado em 2/02/2022 21:53

Será na tarde desta-quinta, 03, de fevereiro que a companhia nacional TACV Cabo Verde Airlines, voltará a aterrar no Aeroporto Internacional Cesária Évora, em São Vicente, proveniente do Aeroporto Humberto Delgado, Lisboa (Portugal).

O primeiro voo da TACV Cabo Verde Airlines tem chegada prevista, no Aeroporto Internacional Cesária Évora, às 17:10 desta quinta-feira e rumará a Lisboa na sexta-feira, 04, de fevereiro.

Com este voo será retomado oficialmente os voos internacionais de e para Mindelo, com uma frequência semanal entre Lisboa – Mindelo às quintas-feiras e as sextas-feiras, no sentido Mindelo-Lisboa.

Neste sentido, para assinalar o regresso à São Vicente, a companhia promove hoje um encontro, liderado pelo administrador comercial, Carlos Salgueiral, com os agentes de viagens de São Vicente e Santo Antão, cujo objectivo, segundo a mesma fonte, será analisar a parceria comercial a nível de distribuição e vendas.

No entanto, quem mostra-se satisfeitos com esta retoma são os emigrantes, as agências de viagens e empresários, no sentido desta medida dar à tão almejada dinâmica turística esperada para a Ilha de São Vicente, depois da paralisação devido à pandemia da Covid-19.

Recorde-se que desde a suspensão dos voos da CVA para São Vicente, somente a TAP está a ligar Lisboa-São Vicente, com preços considerados exagerados.