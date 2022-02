Caso Amadeu Oliveira: UCID diz-se satisfeita com a decisão da Comissão Permanente da Assembleia Nacional, mas considera que há um rompimento com as leis da República

António Monteiro

O presidente da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID, oposição), António Monteiro, mostra-se satisfeito com a decisão da Comissão Permanente da Assembleia Nacional em analisar o pedido de revogação da decisão que autorizou a detenção do deputado Amadeu Oliveira. A discussão do assunto acontece no plenário da Assembleia Nacional marcado para a próxima sessão.

No entanto, António Monteiro considera que Amadeu Oliveira se encontra detido preventivamente “de forma indevida, rompendo com tudo aquilo que é lei” e que todas as leis estão sendo rasgadas com a prisão deste deputado.

António Monteiro reagia em conferência de imprensa realizada na sede da UCID no Mindelo, relativamente ao pedido que o partido fez desde 8 de novembro de 2021 sobre a suspensão da resolução nº 3/X/2021 que autorizou a detenção do deputado e advogado Amadeu Oliveira.

Relativamente à decisão da Comissão Permanente da casa parlamentar em agendar o assunto para a próxima sessão que começa no dia 9, a UCID mostra-se agradado com a medida, e que a comissão permanente, conforme os democratas-cristãos, acabou por tomar uma decisão que consideram que vai de encontro com aquilo que é “aspiração da UCID”.

“Isso dá à UCID uma grande satisfação mostrando que, o que nós queremos é que se procure a verdade”, realça este político, sublinhando que o partido não quer que nenhum cidadão, independentemente da cor, fique sem justiça.

António Monteiro considera que Amadeu Oliveira está “preso indevidamente, rompendo tudo aquilo que são leis da República”.

“Todas as leis da República estão sendo rasgadas com a prisão de Amadeu. Consideramos que há aqui uma possibilidade real de se fazer justiça”, destaca a UCID.

Amadeu Oliveira está preso preventivamente na cadeia de Ribeirinha, em São Vicente, desde 18 de Julho.

O mesmo é acusado de envolvimento num suposto plano de fuga para França de um seu constituinte, condenado por homicídio – com recursos pendentes – e a quem tinha sido aplicada a medida de coação de prisão domiciliária, pelo Supremo Tribunal de Justiça.

