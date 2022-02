AJOC promove manifestação pacífica contra ataques a jornalistas e a liberdade de imprensa

2/02/2022 10:24 - Modificado em 2/02/2022 10:24

A Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC) realiza, na próxima sexta-feira, 04 de janeiro, uma manifestação pacífica, à frente da Procuradoria-Geral da República, na cidade da Praia, contra ataques a jornalistas e a liberdade de imprensa em Cabo Verde.

A convocação da direcção nacional da AJOC é extensiva aos jornalistas e amigos dos jornalistas, no sentido de se mobilizarem para acompanharem na sexta-feira o jornalista do jornal A Nação Daniel Almeida que, juntamente com este semanário, foram constituídos arguidos pelo Ministério Público, tendo sido convocados a comparecerem na Procuradoria-geral da República para serem ouvidos.

A AJOC refere na sua convocatória que esta intimação do Ministério Público surge depois do On-line Santiago Magazine e do jornalista Hermínio Silves terem sido também constituídos arguidos.

“É preciso dar um basta … hoje são estes, mas amanhã poderão ser outros!”, realçou a AJOC nesta missiva, exortando a comparência de todos, trajados com t-shirts pretas, a partir das 14:30, em frente à Procuradoria-Geral da República.

Antes de Daniel Almeida e do Jornal A Nação, o jornalista Hermínio Silves e o jornal online Santiago Magazine foram constituídos arguidos e acusados de crime de desobediência qualificada, no processo de investigação sobre crime de violação de direito de justiça aberto pelo Ministério Público, no caso Zezito Denti D´Oru.

Em causa está a publicação a 28 de Dezembro do ano passado, pelo jornal online Santiago Magazine, da notícia intitulada “Narcotráfico Ministério Público investiga ministro Paulo Rocha por homicídio agravado” que dava conta que Ministério Público está a investigar o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, por homicídio agravado.

Inforpress