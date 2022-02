Santo Antão: “os caminhos vicinais da ilha precisam de manutenção urgente para segurança dos turistas e dos guias profissionais”

2/02/2022 02:32 - Modificado em 2/02/2022 02:32

Com a retoma gradual do turismo na ilha de Santo Antão, a Associação dos Guias de Turismo Profissionais de Santo Antão, AGUISA, pede “com urgência”, que as entidades governamentais agem no sentido de desbloquearem verbas para a manutenção e reparação dos caminhos vicinais da ilha, como forma de garantir a segurança aos turistas e guias profissionais.

O presidente da associação, Odair Gomes, em declarações ao NN, afirma que, neste momento, todos os caminhos vicinais da ilha estão a carecer de alguma manutenção e em alguns casos, recuperação, o que para este dirigente é um “assunto sensível” que precisa de atenção.

“As autoridades nacionais sabem à importância dos caminhos vicinais para o turismo, e por isso queremos que resolvem esta questão como forma de serem realizadas caminhadas mais seguras para os intervenientes”, sublinha Gomes acrescentando que vários trilhos, em todos os municípios, estão em “estado deploráveis”.

No entanto, Odair Gomes diz saber que há verbas canalizadas para a manutenção destes caminhos e que precisam ser executadas o quanto antes “se queremos uma retoma em segurança”.

A AGUISA salienta que mesmo que a retoma do turismo esteja a caminhar para a normalidade, ainda não é 100% garantido, pois ainda “estamos na espectativa”.

“A classe já estava algum tempo sem fazer nada, mas para aqueles que estão em atividade o sentimento é de felicidade. Já iniciamos nossas atividades, principalmente com o turismo de montanha, e as agências já estão a dinamizar os seus serviços”, aponta.

A associação tem cadastrado cerca de 70 guias de turismo, mas, conforme o presidente, neste momento, quase 30% estão a exercer a atividade e os restantes ainda não retomaram as suas atividades, o que a seu ver depende muitas vezes da confiança das agências e também do próprio cliente.

“Ainda não conseguimos que todos os guias de Santo Antão trabalhem, obviamente porque estamos em processo de retoma”, reforça.

Conforme Odair Gomes, uma das principais reivindicações era a carteira profissional dos guias profissionais de turismo. No entanto, esclarece, o processo já está a ser ultimado segundo informações que tiveram do Ministério do Turismo e que brevemente vai ser atribuído.

“Estamos a aguardar com alguma expectativa porque é essa carteira que vai organizar a classe de uma certa forma, já que trabalha só quem tem a carteira evitando assim a concorrência desleal”, finaliza o presidente da AGUISA.

Recorde-se que, neste ano de 2022, os municípios de Santo Antão prometem reabilitar estes percursos no âmbito de um programa já financiado pelo Banco Mundial, que prevê recuperar mais de 70 quilómetros destes caminhos, construídos ainda na era colonial.

AC –