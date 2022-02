Primeiro-ministro marca presença na Expo Dubai para celebrar “Dia Nacional de Cabo Verde” e captar investimentos

2/02/2022 02:17 - Modificado em 2/02/2022 02:18

Ulisses Correia e Silva

O Primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, marca a partir desta quarta-feira, 02, a presença na Expo Dubai para celebrar “Dia Nacional de Cabo Verde” e captar investimentos, que acontece nos Emirados Árabes Unidos.

A visita de UCS e comitiva que chegam esta quarta-feira ao Dubai, tem como principal objetivo, o foco e impulsionar o negócio em Cabo Verde por parte de empresários do Médio Oriente, África e da Ásia, bem como atrair e facilitar contactos entre os empresários, promotores nacionais e os fundos de financiamento.

Já na quinta-feira, o PM presidirá a cerimónia, que irá contar com o seu discurso oficial e o do representante dos Emirados Árabes Unidos. Este momento será encerrado com actuação da cantora de música tradicional Cremilda Medina. Logo de seguida, Ulisses Correia e Silva vai fazer uma visita guiada aos pavilhões de Cabo Verde e dos Emirados Árabes Unidos e fará ainda uma passagem pela exposição “50 anos EAU”.

No período da tarde do dia 3 de fevereiro, o programa prevê um encontro bilateral com o seu homologo dos EAU, o encerramento formal do “Dia de Cabo Verde”, uma conferência de imprensa, concerto musical de artistas cabo-verdianos e encontro com empresas.

Já a encerrar o dia, o PM vai visitar os pavilhões dos países da comunidade de língua portuguesa, assim como os stands da China, União Africana, União Europeia e dos Estados Unidos da América e o Pavilhão da Mulher.

A frente de uma delegação composta por membros do Governo, empresários e artistas para celebrar o Dia Nacional de Cabo Verde na Expo 2020 Dubai, mas também com o intuito de captar investimento directo estrangeiro.

No dia 4 de fevereiro, Ulisses Correia e Silva vai presidir, na Expo Dubai, ao Cabo Verde InvestimentForum no HabtoorGrand Resort.

Estará acompanhado dos ministros do Mar e da Cultura, Abraão Vicente, e dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares, e ainda da Secretária de Estado do Fomento Empresarial, Adalgisa Vaz. Pelas estimativas avançadas pelo Governo, são esperados representantes de mais de 150 grupos empresariais dos países presentes na Expo Dubai, além de representantes governamentais, instituições e de fundos.

“O objectivo é impulsionar o comércio e investimentos externos para C. Verde. Como resultado, pretende-se colocar em contacto empresários, investidores e instituições financeiras públicas e privadas, permitindo-lhes formalizar compromissos e contratos”, enfatiza o Executivo.