HBS assinala Dia Mundial de Luta contra cancro com atividades voltadas para as doenças do aparelho digestivo

2/02/2022 02:07 - Modificado em 2/02/2022 02:07

No âmbito do Dia Mundial de Luta contra o cancro, que assinala no dia 04 de fevereiro, o Hospital Baptista de Sousa (HBS), inicia nesta quarta-feira e até ao dia 08 deste mês, uma série de actividades abordando a doença e com enfoque nos tipos que afectam o aparelho digestivo.

De acordo com uma nota de imprensa, a direção do hospital, da conta que durante os sete dias, as atividades vão ser desenvolvidas maioritariamente no anfiteatro do HBS, com várias palestras sob o lema “por cuidados mais justos”.

Entre outros temas, vai ser apresentada uma proposta para o desenvolvimento de um polo de tratamento do cancro, no Hospital Baptista de Sousa, para atender toda a região do Barlavento e ainda a estratégia nacional para prevenção do cancro do aparelho digestivo.

No entanto, as comemorações terão como ponto alto um evento central realizado no Mindelo a 04 de Fevereiro, data em que se assinala o Dia Mundial de Luta Contra o Cancro, e contará, com a presença do ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.