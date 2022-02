S. Vicente: UNTC-CS forma agentes sindicais sobre a liderança sindical e ciclo de projectos

2/02/2022 02:05 - Modificado em 2/02/2022 02:17

União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde – Central Sindical

A União Nacional dos Trabalhadores Cabo-verdianos – Central Sindical (UNTC-CS) realiza, no Mindelo, a partir desta quarta-feira, 02, uma acção formativa para actualizar os agentes sindicais sobre a liderança sindical e ciclo de projectos.

O curso, que acontece entre os dias 02 e 03, tem por objectivo, conforme informações da UNTC-CS, actualizar e capacitar os membros da união sindical e de mais sistemas sindicais para a defesa dos direitos trabalhistas.

Outra das vertentes abordadas será o ciclo que devem ser percorrido para apresentação de um projecto sindical.

A abertura, que se realiza no auditório da Universidade do Mindelo (Uni-Mindelo) contará com a presença da secretária-geral da UNTC-CS, Joaquina Almeida.

A mesma acção formativa já aconteceu no ano passado na Cidade da Praia e deverá percorrer outros concelhos do País.

inforpress