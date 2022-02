São Vicente: Professores marcham por mais respeito e dignidade pela classe

1/02/2022 16:10 - Modificado em 1/02/2022 17:07













Agora vai ser assim, uma luta constante para reivindicar os seus direitos e exigir mais respeito e dignidade que a classe merecem, garantiu os professores, que contaram com o apoio do Sindicato Nacional dos Professores -SINDEP, durante a manifestação realizada em São Vicente, na manhã de hoje, 01 janeiro.

Para os professores que estão há vários anos sem progressão na carreira, reclassificações de 2016 a 2021, publicação das aposentações e protestam contra o congelamento da carreira desde 2014 e o não reajuste salarial desde 2016, o pagamento de horas extras, a diminuição de carga horária e a restituição do estatuto que merecem, foi o motivo que levou, hoje 01 janeiro, centenas de professores a manifestarem-se em São Vicente.

Isaurinda Veiga, professora do EBI, com quase 28 anos de carreira, diz que já tem três anos que está a correr atrás dos seus direitos, entre eles a progressão na carreira, e pagamento de horas extras. “Não estamos a exigir muito, apenas aquilo que é nosso por direito”, frisou.

Para esta profissional, o governo através do Ministério da Educação deve prestar atenção aos professores e responderem com atitudes e não com promessas vãs as inquietações que a classe vem apresentando ao longo dos anos.

Júlio Spencer é outra voz indignada da classe que disse estar na manifestação, basicamente, pelos mesmos motivos. “Estou aqui para mostrar a minha insatisfação e indignação por tudo aquilo que o professor está a passar no momento. São várias as pendências que não estão a ser resolvidas”.

Com uma licenciatura desde de 2016, conta que ainda está à espera da reclassificação, que deveria já ter acontecido, mas o Ministério da Educação, acusa, m finais de 2021 publicaram uma lista que deveria ser publicada no Boletim Oficial, e que em Janeiro já seria uma realidade, mas esta desapareceu sem deixar rasto e justificativa, e agora, acrescentou, o ministro diz que estão a negociar com o sindicato.

“Consideramos que o ministério não está a valorizar como deve ser o trabalho do professor”, critica Júlio Spencer.

Reconhecem, no entanto, que o país não tem condições de resolver tudo de uma vez, mas garante que a luta vai continuar até começarem a resolver as pendências que estão ali, de forma paulatinamente. “Não queremos que digam que vão resolver em 2023”.

Outro profissional, António Fidalga que apesar de não estar presente a lutar por si, já que se encontra quase na idade de reforma, diz que se juntou à manifestação em solidariedade aos colegas e também por estar preocupado com a classe docente no país, que está abandonado à sua sorte. “Pelo nosso contributo temos recebido um completo desinteresse do ministro da educação, sempre com a mesma conversa de resolução. Entretanto o tempo passa, e nada é resolvido “, sustenta.

“A tutela tem que se responsabilizar pelo desrespeito que a classe docente tem vivido nos últimos anos”, afirma o responsável que elenca a situação de vulgarização da categoria, banalização por completo. “Sentimos isso perante a tutela, na sociedade, e nas salas de aula”, refere.

Sobre o futuro da profissão diz que hoje, nas salas de aula, veem que os alunos têm dificuldades em assumir a vontade de seguir a carreira. “Tem consciência daquilo que passamos, mas precisamos de professores, que gostam da profissão, que tenham vontade e que venham dignificar a nossa sociedade. Educação é a base de tudo”, salienta.

SINDEP – Teremos uma nova luta em março e a greve nacional é uma das fortes possibilidades

Nelson Cardoso

Em março, a SINDEP pretende organizar outra luta junto dos professores que, hoje, foram os mentores da iniciativa, pelo qual o sindicato respondeu prontamente.

Nelson Cardoso garante que 2022 vai ser assim e possivelmente, em março “uma nova luta”, assegura que a greve nacional é uma das fortes possibilidades.

Sobre as promessas da tutela, diz que o ministro já falou em uma calendarização da resolução dos problemas, no entanto, os professores cansados de tantas promessas dizem que não querem mais “cantigas”. “Agora vamos trabalhar com prazos, cada pendência no seu tempo e momento de resolução”, garantiu.

Com efeito, sublinha que existem pendências que não dependem de disponibilização de verbas neste ano de 2022, citando a título de exemplo, a regulamentação do estatuto. “Se o ministro da educação realmente está solidário, se está a favor dos professores e se o governo respeita o professor, tem que regulamentar o estatuto” frisa.

Governo vai resolver as reivindicações dos professores no tempo que Cabo Verde consegue dar resposta

O recém-nomeado delegado de educação de São Vicente, que esteve perante os professores que escolheram a delegação da educação para terminarem a marcha, reconhece que são reivindicações “justas” e os desafiam a trabalhar cada vez mais em prol da educação em Cabo Verde.

Jorge da Luz diz que o governo está consciente das preocupações e reivindicações dos professores, garante que o ministério da educação fará tudo para responder positivamente às suas reivindicações e como delegado, diz-se aberto em criar uma linha de comunicação com os professores e a dar seguimento a todos os processos existentes na delegação em S. Vicente. “Queremos criar um ambiente de diálogo entre o ministério e os sindicatos para irmos resolvendo as várias reivindicações dos professores que já têm anos de espera”.