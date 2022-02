São Vicente/Basquetebol – Escola de Basquete Sarda e Real Sociedade são os vencedores da Taça de São Vicente em feminino e masculino

1/02/2022 04:25 - Modificado em 1/02/2022 04:25





A Escola de Basquete Sarda parece que veio para ficar e dominar as competições em São Vicente, pelo menos em feminino, a equipa treinada pelo treinador Admilson “Sarda” Rodrigues, que se estreou nas competições regionais em São Vicente, tem conquistado todas as provas que participa.

E após vencer o Torneio de Abertura, conquistou este fim-de-semana, a Taça de São Vicente em Basquete depois de vencer na final a equipa dos Cruzeiros por 60-37, num jogo em que Andrea Bettencourt e Gladys Ramalho foram as melhores marcadoras das suas equipas com 17 pontos cada.

Para a capitã Dóris Soares, a vitória é fruto de muito trabalho desenvolvido ao longo dos anos que culminou nas últimas conquistas e que mostra que o Basquete em São Vicente, no feminino está a renascer e querem fazer parte deste processo. “Ao longo dos anos temos vindo a trabalhar, nunca tínhamos participado das competições e este ano viemos com o objectivo de mostrar o potencial do basquete de São Vicente e que temos lugar no desporto regional e nacional”, atirou.

A Escola de Basquete Sarda usa o desporto para incutir valores positivos a jovens de diversas faixas etárias.

No masculino, o Real Sociedade também repete o mesmo feito, a conquista do Torneio de Abertura, e a Taça de São Vicente. O Real derrotou o AllBlacks por 87-54.

“Temos trabalhado para atingir os nossos objectivos que é vencer jogo após jogo e conquistar as competições. Somos uma equipa Coesa e pretendemos continuar no mesmo caminho”, referiu Mutch, que aponta agora como ambição a conquista do regional que arranca já no próximo fim-de-semana, no Polivalente Oeiras.

Inicialmente estava previsto arrancar no dia 29 janeiro, mas acabou por ser adiado para o dia 05 de fevereiro, conforme informações da presidente da Associação de Basquete de São Vicente, Sofia Silva,

Segundo Sofia Silva, a prova terá a participação de cinco equipas masculinas e cinco femininas.

Elvis Carvalho