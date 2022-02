Futebol/São Vicente: São Pedro, Ribeira Bote e Amarante lideram campeonato regional da Segunda Divisão

1/02/2022 04:16 - Modificado em 1/02/2022 04:16

As equipas do São Pedro, Ribeira Bote e Amarante, todas com três pontos em um jogo, lideram o campeonato regional de futebol de São Vicente da 2ª. Divisão.

Em relação à 1ª. Jornada, disputada no fim-de-semana, isto após o término do Torneio de Abertura e pelo meio com jogos para a Taça de São Vicente, São Pedro e Ribeira Bote alcançaram os resultados mais expressivos, vitória de 4-0, de São Pedro contra o Corinthians, ao passo que o Ribeira Bote derrotou o Calhau por 3-1.

No jogo que fechou a jornada no domingo, 30, a formação do Amarante venceu a tangente a o Ponta de Pom por 1-0.

Resultados dos jogos da 1ª jornada:

São Pedro 4 Corinthians 0, Calhau 1 Ribeira Bote 3, Amarante 1 Ponta de Pom 0.

Na classificação, disputada a primeira jornada do campeonato de São Vicente da 2ª. divisão, as equipas do São Pedro, Ribeira Bote e Amarante lideram com os mesmos três pontos. Ponta de Pom, Calhau e Corinthians ainda não pontuaram.

Quadro de jogos da 2ª. Jornada, a disputar-se no fim-de-semana 05 e 06 de Fevereiro de 2022:

Ribeira Bote-Amarante, Corinthians-Ponta d’Pom e Calhau-São Pedro.