Covid-19: Doentes internados e novos casos diminuem em Cabo Verde

1/02/2022 04:17 - Modificado em 1/02/2022 04:17

O diretor nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto, revelou hoje que um total de 24 doentes estão internados nos diferentes hospitais do país, por causa da covid-19. Destas cinco requerem cuidados especiais. Nas últimas 24 horas foram registadas mais 18 novos infetados.

Jorge Barreto fez estas declarações durante a conferência de imprensa semanal do Ministério da Saúde, onde fez o balanço da situação da covid-19 em Cabo Verde.

No Hospital Agostinho Neto na Praia, disse Jorge Noel Barreto, encontram-se 5 doentes internados, dos quais um em estado grave. No Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente, estão 12 doente, sendo dois em estado critico. Já no Hospital Santa Rita Vieira, em Santiago Norte, estão 3 doentes internados, das quais um está em estado grave.

No Hospital Ramiro Figueira no Sal estão 2 pessoas internadas, sendo que um inspira mais cuidados, ao passo que o Centro de Saúde de São Miguel tem uma pessoa estável. Já o Centro de Saúde da Ribeira Brava em São Nicolau também tem uma pessoa internada, que está estável.

De acordo com o DN estas pessoas internadas têm 60 ou mais anos. Cinco doentes que estão internados precisam de cuidados especiais e representam 21 por cento (%) do total dos internados. Destes cinco, dois não estão vacinados.

Jorge Noel Barreto assegurou ainda que na semana passada estavam setenta pessoas internadas, e que por isso houve uma diminuição nos últimos dias.

Nas últimas 24 horas o país teve o registo de 18 casos positivos de Covid-19, elevando para 55.695, o total de casos positivos registados, desde o início da pandemia. Houve ainda o registo de uma morte no concelho de Ribeira Grande de Santo Antão.

Foram analisadas 526 amostras. Taxa de positividade é de 3,4%, nesta segunda-feira. Casos ativos diminuíram para 490.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, a Ilha de Santiago foi responsável pelo maior número, 11, sendo 2 na Praia, 5 em Santa Catarina, 2 em São Domingos, São Salvador do Mundo e Tarrafal com 1 cada.

A Ilha de São Vicente, por sua vez diagnosticou mais 5 casos, Santa Catarina do Fogo e Boa Vista com 1 caso cada.

O número de recuperados passa para 54.761, depois de mais 58 pessoas receberem alta médica.

Desde o início da pandemia, 396 pessoas morreram vítimas de Covid-19.