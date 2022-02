Covid-19: DNS alerta para a toma da dose de reforço e aponta que país já vacinou mais de 26 mil adolescentes dos 12 aos 17 anos

1/02/2022 04:10 - Modificado em 1/02/2022 04:11

Cabo Verde já vacinou mais de 26.485 adolescentes dos 12 aos 17 anos com a primeira dose, desde que se arrancou com a vacinação deste último grupo etário a beneficiar-se com a vacinação contra a covid-19. No entanto, o DNS alerta as pessoas para a toma da dose de reforço.

Segundo Jorge Noel Barreto, neste momento já estão vacinados um total de 43.211 adolescentes de 12 aos 17 anos de idade, correspondendo a 73% dos adolescentes em todo o território nacional.No entanto, cerca de 46,8% já estão completamente vacinados.

“O ritmo tem sido muito bom, e que vai mais ou menos de encontro com os objetivos traçados. Quer dizer que tem havido uma boa adesão nas segundas doses. Embora tivéssemos tido as consequências do Ómicron que provocou casos novos, o que terá impossibilitado alguns adolescentes de tomarem a sua segunda dose. Terão agora de esperar três meses, depois da data que tiveram o diagnostico de covid-19” disse, informando que os postos de vacinação estão abertos para a vacinação dos adolescentes.

Entretanto, apontou que nalgumas escolas do país muitos alunos não compareceram para a toma da segunda dose, o que poderá ter sido devido a infeção por covid-19. “Pedimos aos país que não autorizaram a toma da vacina que devem fazer, para que os filhos fiquem mais protegidos” vincou.

Em termos de adultos, Jorge Noel Barreto informou que, em todo o arquipélago, já estao vacinados com a primeira dose um total de 315.351 pessoas o que corresponde a 85,1%. Um total de 267.762 pessoas (72,3%) já estão completamente vacinado.

Em relação a doses de reforço, já há um total de 33.914 vacinas aplicadas, número muito abaixo do desejado segundo o DNS.

“Apelamos as pessoas para aderirem a dose de reforço. Aqui há um certo relaxamento. As pessoas precisam entender a importância da dose de reforço que é para reforçar a imunidade e evitar consequências mais graves. Com esta dose estaremos melhores protegidos contra a covid-19” sustentou Jorge Noel Barreto.

Cabo Verde registou 18 casos positivos de covid-19 e 58 recuperados da doença nas últimas 24 horas.