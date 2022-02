Combustíveis voltam a registar subida de preços em fevereiro

1/02/2022 03:54 - Modificado em 1/02/2022 03:54

Os combustíveis vão ficar mais caros a partir da meia-noite de hoje (00:00 de 01 de fevereiro), conforme decisão da Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME).

A nota de imprensa, mensalmente divulgada pela ARME, indica que, no mercado interno, os preços do Gasóleo Normal passa a ser vendido a 120,10 ESC/L; a Gasolina passa a 147,20 ESC/L; o Petróleo a 106,20 ESC/L; o Gasóleo para Electricidade a 104,90 ESC/L; o Gasóleo Marinha a 89,20 ESC/L; o Fuel 380, a 102,80 ESC/Kg e o Fuel 180, a 105,70 ESC/Kg.

Assim, de acordo com a nova tabela de preços, no anexo, o Gás Butano passa a ser vendido a granel por 178,60 ESC/Kg; sendo que as garrafas de 3Kg passam a custar 509,00 ESC/Kg; as de 6Kg, a 1072,00 ESC/Kg; as de 12,5Kg, a 2233 ESC/Kg e as de 55Kg, a 9824,00 ESC/Kg.

Assim, as cotações do Butano, da Gasolina e do Jet A1 aumentaram em 24,54%, 14,00% e 18,45% respetivamente, enquanto o Gasóleo ULSD e o Fuelóleo 0,5% tiveram acréscimos de 16,77% e 17,31%, respetivamente. Outrossim, a evolução dos preços dos produtos petrolíferos no mercado internacional, aliada à depreciação do Euro face ao Dólar Americano, determinaram um aumento generalizado dos preços de venda dos combustíveis no mercado nacional.

Deste modo, no mercado interno, os preços do Gasóleo Normal, Gasóleo Eletricidade e Gasóleo Marinha aumentaram 11,51%, 13,41% e 13,78%, respetivamente. A Gasolina e o Petróleo subiram 9,20% e 14,32% respetivamente. Os preços do Fuelóleo 180 e Fuelóleo 380 tiveram acréscimos de 15,27% e 15,64%, respetivamente. O Butano registou um aumento de 13,11%. Tudo somado, corresponde a um acréscimo médio dos preços dos combustíveis de 13,28%.