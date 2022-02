Acidente de viação vitima professor Quim Correia em SV

31/01/2022 17:36 - Modificado em 31/01/2022 17:37

O acidente terá ocorrido por voltas das 18h30 de domingo e conforme declarações do Chefe da Divisão de Trânsito da Polícia Nacional em São Vicente, Maurino Neves, a policia foi chamada por volta das 18h30 para se inteirar de um acidente ocorrido na estrada do Calhau, nas imediações da escola do EBI.

Ao chegar ao local constatou-se, que um despiste, seguido de capotamento, foi a causa do acidente e que a viatura tinha apenas um ocupante, no caso o condutor Joaquim Oliveira Correia, 70 anos, que foi socorrido pelos bombeiros, mas acabou por falecer no Hospital Baptista de Sousa, devido aos ferimentos.

O professor Joaquim Correia, mais conhecido entre os alunos por “Roque Santeiro”, é de nacionalidade portuguesa, o professor Quim Correia ou “Roque Santeiro”, fixou residência em São Vicente há muitos anos. Leccionou no Liceu Ludgero Lima e na Escola Técnica e é um dos sócio-fundadores da Escola Académica.

Os filhos devem chegar à ilha de São Vicente esta quarta-feira, devendo o funeral ser realizado na quinta-feira.

Amigos, conhecidos e antigos alunos lamentaram a morte do professor, “que foi” um dos melhores e que agora deixa o mundo, mas fica para quem teve prazer de conviver com ele na sala de aula, a sua frase preferida dita em sala de aula no LLL ao entregar os teste “Eu não sou bruxo, sou só um professor de Física e química”. O melhor de si fica connosco.

NN/Mindelinsite