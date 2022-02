São Vicente: Casa da Sopa da AAQS diz-se aguentar com doações de pessoas individuais, mas não tem sido fácil responder às demandas

A coordenadora da Casa da Sopa da Associação Aos Que Sobrevivem (AAQS), Luiza Helena Neves, assegura que não tem sido nada fácil conseguir manter as refeições diárias que são distribuídas a idosos e famílias carenciadas. No entanto, graças a pessoas individuais que têm feito alguma doação, já que a associação não tem recebido apoio do governo e nem da CMSV.

Luiza Neves afirma que, 2021 não foi nada fácil no que diz respeito a ajudas. “Com a pandemia, os mercados, principalmente as instituições não conseguiram ter os resultados que gostariam de ter para poderem ter capital disponível para ajudar as associações e instituições que trabalham de apoio às pessoas mais necessitadas”, explica a responsável, que coordenada a Casa da Sopa em Monte Sossego.

No entanto, adianta, continuaram de porta aberta, mesmo com poucos apoios, para “prestar os nossos serviços a aqueles que mais precisam de nós”, assegurando, pelo menos, uma refeição quente a idosos e famílias carenciados.

“Não conseguimos ajudar todas as pessoas que gostaríamos de ter ajudado, mas pelo menos aqueles que vão sempre a casa de sopa conseguimos ajudar graças aos parceiros que têm contribuído para esta casa social”, reforça.

Neves acrescenta que o número de pessoas que procuram a Casa da Sopa aumentou, mudando assim o foco dos seus objetivos. “O primeiro objetivo da Casa da Sopa era ajudar a um idoso carenciado em cada família, mas agora ajudamos também famílias com mais necessidades, já que muitos perderam seus rendimentos”, salienta.

A mesma fonte, diz que houve mais apoios de pessoas individuais do que empresas ou instituições, com doações de alimentos e produtos de higiene

“Os que dão apoio são aqueles que nos ajudam há muito tempo, mas temos sempre pessoas voluntárias que nos ajudam em nome próprio e fazem as doações daquilo que acham que conseguem e nós recebemos de braços abertos”, indica.

Conforme Luiza Neves, o arroz que tem sido fundamental no menu da Casa da Sopa, tem estado em falta.

“A MOAVE tem nos doado um saco de arroz por mês, mas nem isso temos conseguido. Nós estamos a comprar arroz para resolver o problema. Nós estamos a desde o mês de dezembro nesta situação e já estamos quase em fevereiro não temos nenhuma luz em relação a este alimento”, refere esta responsável relembrado que não têm recebido nenhum subsídio da parte do governo e da CMSV, logo “nós gerimos aquilo que as pessoas nos levam”.

Os legumes e as hortaliças, para a mesma fonte, são os que acarretam mais despesas, forçando a associação “fazer o jogo de cintura” para que o plano alimentar feito pela nutricionista, seja cumprido.

A coordenadora diz que todas as quintas-feiras é necessário terem, pelo menos, 8 a 9 quilos de legumes para a habitual sopa que inclui cenoura, inhame, abóbora, osso de vaca, espinafre ou couve e uma bolsa de massa, mas isso “dificultado as contabilidades”.

Neste momento temos, a AAQS conta com 65 beneficiários inscritos, e algumas famílias que são beneficiadas indiretamente, conforme a Luiza Helena Neves.

