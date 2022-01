São Vicente: Bairro de Iraque – Um local onde falta quase tudo, menos campanhas de solidariedade

Um fim-de-semana comum no bairro vulnerável do Iraque, em Ribeira Julião, São Vicente, um local onde falta quase tudo, mas nos últimos tempos tem sido beneficiado, com várias campanhas de solidariedade, não só de instituições, mas também de pessoas colectivas e singulares, que visa mitigar uma série de situações que precisam ser resolvidas. São muitos os fatores que influenciaram e influenciam na fixação das pessoas neste local e que ao mesmo tempo têm vindo a receber várias iniciativas de apoio, onde vivem cerca de 300 pessoas, entre os quais um terço são crianças e adolescentes com menos de 15 anos.

Muitas são as dificuldades enumeradas pelos habitantes dessa localidade e a falta de uma sentina é uma delas, porque o local onde vão buscar água é muito longe. Todavia, na zona do Iraque são necessárias todas as condições básicas que uma localidade precisa, visto que não há electricidade, saneamento, calcetamento e nem acesso aos transportes.

Embora seja um bairro que nasceu de forma espontânea nas proximidades da lixeira municipal de São Vicente de forma clandestina com a construção, tem recebido ao longo dos anos, apoios de instituições, organizações não-governamentais e de pessoas comuns que juntam para levar um pouco mais a estas famílias, que residem neste local.

Um dos exemplos disso é a construção, em 2021 de um espaço “Um Bracinha”, que nasceu por iniciativa da associação Morabi, juntamente com outros parceiros, vêm promovendo diversas actividades, desde desenho, pintura, educação física, música e outras para crianças do local terem ocupação dos tempos livres de uma forma lúdica e educativa.

E que também tem recebido solidariedade, através de iniciativas como feiras de saúde, doações de géneros alimentícios, roupas e outros géneros de primeira necessidade.

Projecto “Nós é de zona d (Irak) luta”

Um local onde mais de 90 porcento das moradias é de lata, vivem em situação de desemprego, pobreza e exclusão social, procuram a melhoria das condições e qualidade de vida, acesso ao auto emprego e aumento do rendimento das famílias, na sua maioria constituídas por mulheres chefes de famílias e com vulnerabilidades sociais e financeiras, de uma comunidade procura outras formas de adquirir rendimentos que não da Lixeira Municipal.

E quanto isso não acontece, os “Junta mom” para ajudar a comunidade tem ganhado uma frequência, como é o caso da última, que é uma iniciativa de duas jovens descendentes de cabo-verdianos na Holanda, que este fim-de-semana conseguiu levar à zona doações conseguidas em Roterdão.

Stacy Lopes e Laura Morais que estão a frente do projecto “Nós é de zona d (Irak) luta” em entrevista a TCV contam que tudo aconteceu após assistirem nas redes sociais uma entrevista feita aos moradores a relatarem a real situação que vivem, perto de uma lixeira, onde alguns recorrem, para resistirem.

“Vi uma filmagem no facebook, com várias pessoas da zona a falarem sobre as dificuldades que passam no dia-a-dia e isso me emocionou de tal forma que decidi que queria fazer algo, nem que fosse pouco para esta comunidade”, contou Stacy Lopes, que posteriormente contactou Laura Morais e juntas organizaram para recolher as doações.

E conseguiram recolher gêneros alimentícios não perecíveis, roupas para crianças, jovens, adultos e idosos, produtos de higiene, e brinquedos para crianças.

Após a entrega do material recolhido, dizem que poder ajudar de alguma forma, deixa-as felizes. “Conseguimos mobilizar várias pessoas, além de amigos e familiares, para nos ajudarem nesta causa”, referem.

Contudo, apesar de tudo estar encaminhado neste momento, contam que a recolha das doações nem foi o mais difícil, mas sim o desalfandegamento, onde tiveram que tratar de muitas burocracias, e ainda provar que tudo aquilo tinha uma causa social. “O que não foi fácil, já que enviamos tudo em Maio e chegaram em agosto de 2021 e só conseguimos tirar tudo em Dezembro”, explicou.

Uma situação que não querem passar novamente, já que esta primeira campanha solidária foi um sucesso, tendo sido distribuídos além de “Irak”, géneros à zona da Portelinha em Ribeira de Craquinha, ao Centro de Crianças com Vulnerabilidades Especiais em Canalona, Chã de Alecrim e ao lar de idosos de Campinho, e por isso pretendem continuar.

O próximo passo, agora, é a criação de uma associação para que possam conseguir trazer mais ajudas às comunidades vulneráveis da ilha.

O “Iraque” é um bairro espontâneo que apareceu nas imediações da lixeira municipal, e que vem crescendo a olhos vistos, habitado maioritariamente por pessoas que procuram sustento na própria lixeira.

O bairro do Iraque, que nasceu devido à lixeira municipal, em Ribeira de Julião, é uma das zonas de casas de lata que têm conhecido maior expansão na ilha de São Vicente com as muitas elencadas situações, que precisam ser resolvidas.

Em 2018, foi avançada a informação que iria receber intervenção da ONU-Habitat em Cabo Verde através do programa de inclusão PSUP, conforme informação da representante do organismo.

E o governo em várias ocasiões já mostrou a intenção de retirar as famílias das habitações degradadas na zona do Iraque em São Vicente, tal como está a acontecer em Portelinha, com a construção de habitações sociais.

Elvis Carvalho