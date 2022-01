Oficialização do Futsal – organização quer realizar a partir de Janeiro de 2023 o Campeonato Regional Masculino e Feminin

São Vicente já conta com o seu plano de oficialização de Futsal na Ilha de São Vicente, um momento marcante para o desporto regional e nacional e principalmente para os amantes da modalidade na ilha e do país, que lutam para que seja um desporto reconhecido pelas entidades e instituições.

Neste sentido, Eddy Cruz um dos mentores do projecto disse ao Notícias do Norte, que este plano visa criar a Liga Oficial dessa modalidade, que já conquistou o seu espaço legítimo, já que em Cabo Verde, avança deve ser uma das, senão a modalidade mais praticada, não só em masculino mas também em feminino. “Se formos ver quase todos os bairros, pelo menos de São Vicente têm várias equipas de Futsal, as universidades têm, as empresas e instituições organizam competições”, sustenta este jovem que tem lutado, juntamente com os parceiros, para que esta oficialização seja uma realidade.

“O que nos levou a correr atrás dessa oficialização é a importância, que sabemos que a modalidade tem para que possamos ter provas regionais, e competições nacionais, tanto em masculino como no feminino” e daí trabalhar para que o país possa ter seleções que possam representar o país em competições internacionais.

A apresentação do “Plano de Oficialização de Futsal” é o primeiro passo e já contam com o suporte da Federação Cabo-verdiana de Futebol, do Instituto do Desporto e da Juventude, da Associação de Futebol de São Vicente, dos clubes e da Câmara Municipal, que através da vereadora do pelouro do desporto, Silmara Sousa.

Sobre as experiências, a arbitragem e organização, Eddy Cruz diz que a organização vai atrás da experiência que a ilha de Santo Antão já tem neste aspeto, mas o Plano de São Vicente vai ser usado como projeto-piloto a nível nacional e todas as ilhas já estão preparadas para isso, assegurou.

O NOFsSV é uma comissão, devidamente reconhecida pela Associação Regional de Futebol de São Vicente, pela Federação Cabo-Verdiana de Futebol e pelo Instituto do Desporto e da Juventude, organizada com intuito de criar/materializar o projeto de oficialização do Futsal na ilha e dirigir a fundação da Liga Futsal de São Vicente (LFsSV).

A Liga de Futebol de Futsal de São Vicente será, posteriormente, responsável pelas provas e outras iniciativas oficiais ligadas ao futsal na ilha, funcionando como um departamento autónomo da ARFSV.

Elvis Carvalho