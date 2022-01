CMSV lança formação para jovens da Ribeira Bote, Salamansa e São Pedro em capacitação em “Turismo Comunitário”

30/01/2022 23:27 - Modificado em 30/01/2022 23:27

A CâmaraMunicipal de São Vicente, informou que lançou uma formação de capacitação em “Turismo Comunitário”, voltado para os jovens das localidades de Ribeira Bote, São Pedro e Salamansa.

De acordo com informações disponibilizadas pela edilidade Mindelense, esta formação surge na sequência do projectão “Comunidades de Valor Economia Criativa como agregadora de Valor nas Comunidades” e conta com a parceria das associações das comunidades de Ribeira Bote, São Pedro e Salamansa.

Uma formação que está voltada para os guias turísticos, líderes comunitários, ativistas socioculturais (F/M), mas também pessoas que possuem outra ocupação e tem formação em turismo, desenvolvimento comunitário ou áreas afins.

Numa primeira fase os interessados devem fazer a sua inscrição até o dia 07 de fevereiro, na secretaria do Sport Clube Ribeira Bote, Associação Comunitárias de São Pedro e na Casa do Pescador em Salamansa.

Numa segunda fase haverá um processo de seleção dos candidatos e a formação que terá a duração de 40 horas, decorrerá na Biblioteca Municipal de 14 a 25 de fevereiro, e incluirá práticas para a criação de três roteiros turísticos.

O projeto segundo a CMSV é financiado pela Cooperação Luxemburguesa, com o apoio técnico e gestão da PNUD, no âmbito do Fundo de Descentralização, sob a responsabilidade da edilidade.