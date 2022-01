Ministro da Cultura aponta para 28 de julho a inauguração do Centro Nacional de Artesanato, Arte e Design

30/01/2022 23:24 - Modificado em 30/01/2022 23:24

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, anunciou que está prevista para 28 de julho deste ano, a inauguração do Centro Nacional de Artesanato, Arte e Design (CNAD), depois de constatar que as obras decorrem a um “bom ritmo”.

Na sequência de uma visita realizada às obras de ampliação e reabilitação do CNAD, Abraão Vicente, esclareceu que os Mindelenses e Cabo Verde irão receber, brevemente o “maior e mais complexo imóvel de serviço cultural do país”, a partir da adaptação de um edifício histórico, e uma construção completamente nova atrás.

No entanto, avançou que o interregno de cerca de dois meses, por suspensão das obras devido ao momento difícil pelo que o mundo e, Cabo Verde não é exceção, estao a passar, por causa dos impactos da Covid-19, fez com que esta entrega fosse adiada.

“De salientar que este é o maior e mais complexo edifício de serviço cultural e construído de raiz do país. Adaptamos o edifício mais antigo e histórico e construímos, na parte traseira, uma arquitetura nunca antes visto no país. Esta é a primeira vez que o Estado de Cabo Verde faz um edifício, de raiz, vocacionado para as artes, cultura e indústrias criativas”, afirmou o governante.

Retomadas as obras no início desde novo ano que inicia, 2022, reafirma o compromisso que o Governo de Cabo Verde, liderado pelo Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, fez para com o artesanato nacional, para com Cabo Verde e para com São Vicente – construir um edifício de referência e com conteúdos muito rico.

Trata-se do novo Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD), situado no coração do Mindelo, que será completamente vocacionado para as artes, a cultura e as indústrias criativas

A visita foi acompanhada pelo Diretor do CNAD, Irlando Ferreira, e a equipa de empreitada.