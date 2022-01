Covid-19: Casos ativos continuam a diminuir em Cabo Verde

30/01/2022 23:16 - Modificado em 30/01/2022 23:16

Cabo Verde registou este domingo, 30, mais 19 novos casos positivos de covid-19, e ainda 68 recuperados, diminuindo para 531 os casos ativos da doença, no país. A taxa de positividade está nos 4,4%, anunciou, hoje, o Ministério da Saúde. Houve ainda uma morte por outras causas em São Vicente.

De acordo com o Ministério da Saúde, foram analisadas um total de 427 amostras, em que foram detectados 19 novos casos de Covid-19 em todo o país.

O boletim epidemiológico, de hoje, mostra que os casos foram encontrados na Praia (6),Santa Catarina (3), São Filipe do Fogo (2), Paul (2), Porto Novo (1), São Vicente (3), Sal (1) e Maio (1).

Nos concelhos de Ribeira Grande de Santiago, São Domingos, Santa Catarina do Fogo, Brava, e Boa Vista não foram realizadas análises.

São Vicente e Santiago continuam a ser os principais pontos de contágios, sendo a primeira com 211 casos ativos e a segunda com 172 casos ativos, sendo a maioria no concelho de Santa Catarina com 111.

Com esta actualização Cabo Verde passa a contabilizar 531 casos activos, 54.703 casos recuperados, 395 óbitos, 39 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55.677 casos positivos acumulados.