Futebol: Batuque e Mindelense sofrem primeira derrota da época mas continuam líderes

30/01/2022 23:11 - Modificado em 30/01/2022 23:12

As equipas do Batuque e do Mindelense mantém a liderança partilhada do campeonato de São Vicente, apesar do “travão” imposto pela Académica e Farense, respetivamente, em jogos a contar para a 5 jornada do regional.

A jornada 5 arrancou no sábado, 29, com o jogo grande da jornada entre Batuque FC e Académica do Mindelo, tendo os homens de Carlos Machado imposta a primeira derrota da época. A turma de Alto Miramar. A Micá que vinha de duas derrotas consecutivas na prova conseguiu vencer por 2-1, atingindo os 9 pontos, ficando a três dos dois líderes da prova, Batuque e Mindelense.

No entanto, a surpresa da jornada aconteceu este domingo, 30, em que o Mindelense não conseguiu aproveitar a derrota do Batuque para isolar-se na liderança do campeonato, tendo sido travado pelo Farense de Fonte Filipe (2-0). Os Leões consumam a primeira derrota da época, enquanto os homens de Fonte Filipe que conseguem a segunda vitória no campeonato, chegando aos 6 pontos.

Nos outros da jornada nota para a vitória do FC Derby sobre os Falcões do Norte por 3-2, enquanto que o Castilho venceu o Salamansa por 1-0.

Na classificação, disputadas as primeiras cinco jornadas do Campeonato Regional, Mindelense e Batuque lideram com doze pontos, cada, Derby tem 10 pontos, Académica com 9 pontos, Falcões e Farense tem seis cada, Castilho soma quatro ponto, enquanto que o Salamansa ainda não pontuou.

A próxima jornada, a 6ª do campeonato de São Vicente tem o seguinte quadro de jogos:

Salamansa-Farense (14:00) e Académica-Castilho (16:00), no sábado 05, Mindelense-Derby (14:00) e Falcões-Batuque FC (16:00), no domingo 06.