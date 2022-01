Futebol/São Vicente: Conselho de Disciplina da ARFSV anula castigo ao treinador da Acadêmica e deita por terra “mentirosa” acusação de suposta agressão a um dirigente do Mindelense

O Conselho de Disciplina da ARFSV dá razão ao treinador da Académica do Mindelo, Carlos Machado, por considerar que não correspondem à verdade, os factos apresentados no relatório da equipa de arbitragem referente a 3ª jornada do campeonato regional de São Vicente, que culminou no castigo de trinta (30) dias de suspensão e multa de 15.000$00 (quinze mil escudos), por tentativa de agressão a soco do dirigente do Mindelense.

Neste sentido, a Associação Académica do Mindelo, no seu recurso apresentado, e que o NN teve acesso, afirma que as declarações expressam “uma má-fé da equipa de arbitragem” em relação à equipa e ao seu treinador, Carlos Machado, que por força das declarações falsas constantes no relatório do jogo”.

A direção da Associação Acadêmica do Mindelo considera que despacho deixa claro que os factos imputados ao treinador não ocorreram e que o conselho de Disciplina não respeitou os procedimentos legais e normativos que o caso impunha.

Sustenta o clube que, a “forma abstrata” como é relatado os factos imputados ao seu treinador, por falta de provas concretas que pudessem indiciar a prática dos mesmos, não se podia nem devia o Conselho de Disciplina da Associação Regional de São Vicente, punir Machado, com base nos referidos factos.

A punição, conforme a Académica do Mindelo, surgiu na sequência de um “relatório mentiroso” dos árbitros.

Logo no recurso apresentado pela “Micá”, citando o n.º 2 do art. 131.º do Regulamento Disciplinar da Federação Cabo-verdiana de Futebol, aponta que “as deliberações do Conselho de Disciplina em processo disciplinar devem ser igualmente fundamentadas, revestindo a forma de acórdão e assinado por todos os presentes.”

Ou seja, a deliberação prolatada pelo Conselho de Disciplina da Associação Regional de Futebol de São Vicente, conforme a mesma fonte, deveria conter, obrigatoriamente, a identificação do infrator e eventuais comparticipantes; a descrição sumária dos factos e indicação das normas violadas e puníveis, e a sanção aplicável, com indicação dos elementos que contribuíram para a sua fixação.

justifica que as provas relevantes que sustentam a punição, que deixou o treinador no banco, nos dois últimos jogos, a quarta jornada e a primeira eliminatória da Taça de São Vicente, quase “nada do que é revelado no articulado antecedente foi respeitado na referida comunicação da punição”, frisa a Académica do Mindelo.

O Relatório da equipa de arbitragem aponta que Carlos Machado foi expulso por agressão ou tentativa de agressão a soco o treinador da equipa adversária e insultou o jogador da equipa adversária quando decorria o jogo com palavras ofensivas, fato que a direção do clube considerou não correspondem à verdade real, aliás o que acabou por ser provado.

Na sua peça de defesa, a “Micá” relata que, aos cinquenta e oito minutos do jogo, o jogador CS Mindelense “Guga” agrediu, e depois tentou cuspir no rosto do jogador da Académica do Mindelo “Dany” e na sequência, o treinador Carlos Machado proferiu-lhe o seguinte: “eu vi o que fizeste ali, mas aquilo não se faz”, conforme documento supracitado.

E que isso acabou por culminar em palavras ofensivas dirigidas ao treinador pelo jogador e que envolveu os restantes atletas das outras equipas.

Mas, em nenhum momento o treinador da Associação Académica do Mindelo participou na confusão que se gerou a seguir à conversa deste com o “Guga”.

“Todavia, o árbitro que ajuizou o jogo decidiu expulsar o treinador Carlos Machado, enquanto não tomou a mesma decisão em relação ao jogador “Guga,” que permaneceu em campo até ser substituído”.

“A expulsão do treinador da Associação Académica do Mindelo foi um ato de injustiça, uma vez que, o mesmo não cometeu nenhuma infração disciplinar”.

