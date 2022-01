São Vicente: Associação Agrícola para o Desenvolvimento de Txon d’Holanda chama atenção para projetos que não estão concluídos e pede celeridade

29/01/2022 11:01 - Modificado em 29/01/2022 11:01

O presidente da Associação Agrícola para o Desenvolvimento de Txon d’Holanda, João Monteiro, volta a chamar atenção à Delegação do Ministério da Agricultura por conta de projetos que não estão sendo finalizados, nomeadamente o reservatório em Alto São João, o alinhamento da rede de distribuição de água, alinhamento de parcelas agrícolas e qualidade da água para rega.

O presidente da associação representativa dos agricultores, recorreu ao Notícias do Norte para chamar atenção à Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA) sobre algumas atividades iniciadas, mas nunca concluídas.

Um dos primeiros pontos que João Monteiro aponta, tem que ver com o reservatório de Alto São João que foi inaugurado em julho de 2010, mas segundo esta fonte a infraestrutura “orçada em 30 mil custos, praticamente não foi usada desta daquela data” e era destinado a agricultores de Ribeira de Vinha e Txon d’Holanda.

JoãoMonteiro refere que, em relação ao alinhamento de parcelas, as medições não se apresentam corretamente. “No recente projeto de cadastro predial as medições foram bem-feitas, mas há alguns terrenos que precisam ser recuados”, explica este responsável que afirma que, há 3 anos que há verba no MAA para consertar o alinhamento das parcelas”.

João Monteiro afirma que, em agosto do ano passado, o delegado da MAA prometeu à associação notificar os agricultores para ocuparem os terrenos com as marcações feitas com estaca e que depois iriam proceder ao alinhamento dos terrenos de forma a se adequarem, e desde aquela data, diz, “nada foi feito”.

O alinhamento da rede de distribuição de água, é um outro problema que a associação diz estar pendente, mas que requer uma mudança completa da rede.

“O delegado da MAA disse que todos estes trabalhos estão incluídos nas obras da Estação de Tratamento de Águas Residuais, (ETAR), desde a mudança completa na rede de distribuição de água. No entanto, os trabalhos da ETAR estão quase a terminar e ainda os outros projetos que iniciaram ainda não foram concluídos”, reforça este responsável, acrescentando que, “ainda o delegado não se apresentou no terreno para nos dar uma satisfação”.

A mesma fonte chama ainda atenção para a cave onde se encontra os equipamentos que fazem a bombagem da água para os terrenos agrícolas de Ribeira de Vinha e Txon d’Holanda, afirmando que durante uma visita ao local constatou que “o teto, que está assegurado por 2 prumos, está a cair aos pedaços em cima das bombas”.

Uma outra preocupação de João Monteiro é a questão da água de rega que diz apresentar um “cheiro desagradável e com impurezas que cada dia piora” mesmo que seja filtrada na estação.

“Essa situação coloca em causa a saúde pública”, aponta, Monteiro dizendo que, anteriormente foi anunciado que o laboratório funcionava e que todos os meses a MAA estava a par dos resultados da análise da água, “mas nada disso está acontecendo”.

Reações do Ministério da Agricultura e Ambiente

O NN entrou em contacto com a MAA, e conforme o delegado Vitorino Silva, as obras estão sendo feitas na ETAR e que vão melhorar a qualidade da água.

“Está a ser feito um trabalho de tratamento da água para ter uma água em condições”, garante este delegado que enfatiza que se está a fazer um “grande trabalho de tratamento da água” na ETAR com “somas avultadas, ou seja, mais de 70 mil contos”.

Em relação ao espaço onde se encontram as bombas na ETAR, Silva sublinha que esta é uma questão que está a ser resolvido por técnicos. “É aguardar para o final do trabalho que ainda está em curso, e que brevemente estará pronto com uma água de melhor qualidade”, reforça o delegado.

Já no reservatório de Alto São João, este menciona, sem muitas delongas, que a infraestrutura foi usada durante algum tempo, mas devido a um problema de bombagem da ETAR deixou e a própria associação deixou de usá-lo.

Em relação ao laboratório na ETAR, o delegado da MAA diz não poder avançar qualquer declaração, já que o espaço está sob a responsabilidade da CMSV.

A NN tentou entrar em contacto com o vereador da Câmara Municipal, mas não foi possível. Na próxima edição prometemos trazer mais esclarecimentos acerca do Laboratório.

