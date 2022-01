São Vicente volta a ser o concelho com mais casos ativos de Covid-19

28/01/2022 00:36 - Modificado em 28/01/2022 00:36

São Vicente é o concelho do país com maior registo de casos, neste momento, com 256 casos ativos, após atualização epidemiológica do país, com registo esta quinta-feira de mais 14 casos em 231 amostras.

O concelho de São Vicente apresenta maior taxa de infetados a nível nacional com 256 casos ativos, superando a ilha de Santiago que é o segundo foco da doença em Cabo Verde, onde estão neste momento 203 pessoas em isolamento.

O município de Santa Catarina de Santiago com 110 casos ativos é o segundo concelho mais afetado pela pandemia. Ainda na ilha de Santiago há casos ativos nos concelhos da Praia (54)), Tarrafal (13), São Miguel (4), Santa Cruz (7), São Salvador do Mundo (9), São Lourenço dos Órgãos (3), Ribeira Grande (1) e São Domingos (2).

Já o concelho de São Filipe do Fogo tem 12 casos ativos, ao passo que, Mosteiros tem 4 e Santa Catarina tem neste momento 11 casos ativos.

Sal conta com 61 casos ativos, Santo Antão tem neste momento 46 casos ativos, sendo a maioria em Porto Novo com 26, enquanto Ribeira Grande tem 17 e Paul com 3 ativos. São Nicolau contabiliza 40 casos ativos, das quais 32 em Ribeira Brava e 8 no Tarrafal.

Maio soma 15 casos ativos, Boa Vista (5) e Brava (6).

De salientar que nas últimas 24 horas foram reportadas 141 altas, e 52 novas infeções pelo vírus SARS-CoV-2, em 913 amostras analisadas.

Os casos positivos, segundo o boletim epidemiológico, desta quinta-feira, 27, foram notificados em Santiago, 8, Fogo, 5, Brava, 2, Santo Antão, 6, São Vicente, 14, Sal, 9, São Nicolau, 3 e Maio, 5.

No que diz respeito aos recuperados, os dados indicam que o Município da Praia teve 38, São Domingos 1, Santa Catarina 4, São Miguel 2, São Filipe 6, Mosteiros 3, Brava 3, Ribeira Grande de Santo Antão 5, Porto Novo 2, São Vicente 38, Sal 26, Ribeira Brava 9, Boa Vista 3 e Maio 1.

O País conta nesse momento co 54.497 casos recuperados, 393 óbitos, 37 óbitos por outras causas e 9 transferidos, 659 casos ativos, perfazendo um total de 55.595 casos positivos acumulados.