Futebol/São Vicente: Batuque FC e Académica abrem jornada 5 após paragem para a Taça

28/01/2022 00:33 - Modificado em 28/01/2022 00:33

O campeonato de futebol de São Vicente da 1ª divisão regressa este fim-de-semana ao relvado do Estádio Adérito Sena, após paragem para a Taça São Vicente, no último fim-de-semana, com o Mindelense a procurar consolidar a liderança, numa jornada que abre com aliciante Batuque-Académica.

Depois dos compromissos para a Taça de São Vicente, o regional de futebol não poderia ser retomado da melhor forma, visto que Batuque com 12 pontos e Académica com 6 pontos, protagonizam no sábado, 29, às 14 horas o jogo grande da jornada cinco.

Os axadrezados de Alto Miramar veem de quatro vitórias consecutivas para o G8, tendo pelo meio ainda vencido o Ribeira Bote por 3-1, para a Taça, selando o apuramento para a segunda eliminatória.

Já da parte da Académica o cenário para o campeonato não é muito agradável, visto que venceram os dois primeiros jogos, mas depois somaram duas derrotas consecutivas, relegando a equipa de Carlos Machado para o quarto lugar com 6 pontos. No entanto, a motivos para sorrir, depois de a equipa ter eliminado o Falcões do Norte da Taça ao vencer por 1-0. Mas, uma derrota nesta jornada para o campeonato poderá significar o adeus a esperança de vencer o campeonato, visto que neste caso ficará com um atraso pontual para a liderança de 9 pontos, ou seja, somente a vitória interessa.

Quem estará atento a esta partida, certamente será o Mindelense que divide a liderança com o Batuque FC com os mesmos 12 pontos, e que entra em campo no domingo, 29, para defrontar o Farense de Fonte Filipe que soma apenas 3 pontos na tabela classificativa.

No sábado 29, jogam ainda Derby e Falcões do Norte, duas equipas separadas por apenas um ponto. Os dragões da Praça Estrela contabilizam sete pontos, ao passo que os homens de Chã de Alecrim somam 6 pontos.

Já no domingo, 30, o primeiro jogo da tarde colocará frente a frente as formação do Castilho e do Salamansa, duas equipas que precisam urgentemente de pontuar para tentar sair da zona perigosa da tabela classificativa.

Quadro de jogos da 5ª jornada: Batuque-Académica 14:00, e Derby –Falcões do Norte (16:00), ambos no sábado, Castilho- Salamansa(14:00) e Farense-Mindelense(16:00), no domingo.

Na classificação, disputadas as primeiras quatro jornadas do Campeonato Regional, Mindelense e Batuque lideram com doze pontos, cada, Derby tem sete, Académica e Falcões do Norte tem seis cada, Farense têm três pontos, Castilho soma um ponto, enquanto que o Salamansa ainda não pontuou.