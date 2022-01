HBS acolhe missão médica ortopédica realizando cirurgias de implantação de próteses de anca para diminuir as evacuações para o exterior

28/01/2022 00:30 - Modificado em 28/01/2022 00:31

O Hospital Baptista de Sousa, acolhe até esta sexta-feira, 28, uma missão cirúrgica em ortopedia da Bélgica, com objetivo de implantação de próteses de anca, e diminuir as evacuações para o exterior e também a capacitação dos profissionais locais.

De acordo com informações avançadas pela direção do HBS, esta parceria é feita através da cooperação entre o hospital e associação Help da Bélgica, formada por 2 ortopedistas, 1 instrumentista e 1 fisioterapeuta, que estão a efetuar desde o passado dia 23 de Janeiro cirurgias de artropatia total da anca, isto com a ajuda dos profissionais de ortopedia locais.

Segundo o ortopedista e responsável do serviço de ortopedia do hospital, Tito Rodrigues, a execução destas cirurgias tem outro propósito que é a diminuição das evacuações para o exterior e capacitação dos profissionais locais. “São pacientes que foram propostos para junta de saúde desde finais de 2019, mas que ficaram devido á pandemia por Covid-19” refere.

A mesma fonte, realça ainda que a cooperação estabelecida entre o hospital e a associação Help é “extremamente importante para a instituição e para Cabo Verde, no sentido de redução dos custos com a evacuação e de ser uma forma para manter os doentes mais próximos dos seus familiares”.

Durante os cinco dias, ou seja, até esta sexta-feira, 28, serão realizadas cerca de 10 cirurgias.